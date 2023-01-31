حمّى الـ"سكوديتو" ترتفع في نابولي: "ننتظره منذ زمن"

© أندرياس سولارو / ا ف ب/AFP

أشخاص يتجمعون أمام صور لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في الحيّ الإسباني بوسط نابولي في 29 كانون الثاني/يناير 2023

نابولي (إيطاليا) (أ ف ب) – "نابولي بطل إيطاليا". جملة تتردّد كثيراً في الحيّ الإسباني الصاخب، قرب جدارية عملاقة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، كما أمام الملعب الذي يحمل اسمه، إذ يكبر حلم الـ"سكوديتو" في نابولي بين إيمان بـ"الخرافة" ورغبة في "الانتقام" من الشمال الأكثر ثراءً.

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مع فوز جديد يوم الأحد على روما (2-1)، بات نابولي قريباً من اللقب الأول في الدوري الإيطالي منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد لقبين كان مهندسهما في 1987 و1990 مارادونا الذي يغزو اسمه وصوره بقميص الرقم 10 كل أنحاء نابولي.

يقول ميركو برانديني البالغ 18 عاماً الذي أتى من توسكانا مع صديقيه لمتابعة الفوز "المهم" على نادي العاصمة، لوكالة فرانس برس: "نتفوّق بثلاثة عشرة نقطة عن صاحب المركز الثاني (إنتر). الآن لا يمكننا أن نخسر إلا بأخطائنا، كل شيء بين أيدينا".

يتجوّل الأصدقاء الثلاثة المتّشحين بشال نابولي طويلاً في محيط الملعب الذي سمّي باسم مارادونا بعد وفاته في العام 2020، للاستمتاع بتلك النشوة التي تغمر المدينة.

فقد ازدادت الحماسة بشكل كبير منذ الفوز الرائع على يوفنتوس (5-1) في 13 كانون الثاني/يناير الحالي، وهي مباراة حاسمة في نظر العديد من المشجعين.

لكن أحداً لن يقول لك أن اللقب محسوم، وأن الشعار الأخضر والأبيض والأحمر للبطل، قد خيط فعلاً على قمصان نابولي.

"قصة مختلفة"

تحذّر إستر الآتية من ساحل أمالفي القريب إلى الحيّ الإسباني قرب الجدارية العملاقة التي رسمت تكريماً لمارادونا في العام 1990 "يجب ألا تقول ذلك أبداً، نحن مؤمنون بالخرافات في نابولي".

جدارية للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في نابولي © أندرياس سولارو / ا ف ب/AFP

يؤكد لوكا إمبروتا بدوره، وهو موظف ثلاثيني في شركة ألعاب، إن هذه الجملة "لا تُقال، إنها مباراة تلو الأخرى".

لكنه هو نفسه يجد صعوبة في غضّ النظر عن المسألة قائلاً "شاهدت فوز إيطاليا في كأس العالم (2006)، وكأس أوروبا (2021)، هذه قصة مختلفة تماماً! ننتظر ذلك من ومن طويل".

ويضيف "سيكون أيضاً انتقاماً من الشمال، من وجهة كروية، ولكن أيضاً اجتماعية وثقافية".

من جهته، يعتبر باسكال إسبوزيتو أنه "بالنسبة لنا، الفوز صعب لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية".

ويضيف هذا المدرّس المتقاعد البالغ 68 عاماً والذي عاش الساعات المجيدة لحقبة مارادونا و"اللحظة السحرية" للسكوديتو الأول: "لقد كنت أعمل في ميلان. ذهبت إلى تورينو، إلى سان سيرو، لمتابعة المباريات وكان لي شرف رؤية مارادونا يلعب. لكن أفضل شيء كان عندما عدت إلى نابولي. عند حاجز على الطريق السريعة، كتب +مرحباً بكم في مدينة السكوديتو+. بالنسبة لي، كعائد، كان شعوراً فريداً".

"فوضى كبيرة"

كان جوزيبي بروسكولوتي في أرض الملعب، إلى جانب مارادونا، عندما فاز نابولي بلقب الدوري الأول.

مشجعو نابولي خلال مواجهة روما بالدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في 29 كانون الثاني/يناير 2023 © أندرياس سولارو / ا ف ب/AFP

يؤكد المدافع السابق البالغ من العمر 71 عاماً لفرانس برس عبر الهاتف إن "المباراة كانت مختلفة، اللاعبون مختلفون، لا يمكن أن يكون هناك تشابه مع الفريق الحالي. المهم هو أن كل شخص يصنع قصته".

ويضيف عن فريق المدرّب لوتشانو سباليتي "نحن جزء من التاريخ، لكنهم أيضاً، بأهدافهم، يدخلونه. لم يتبق سوى اللقب للدخول النهائي"، معتبراً أن "نابولي سيكون بطلاً: التاريخ يقول إن النادي الذي يسجّل الكثير من النقاط في مرحلة الذهاب سيفوز دائماً".

دانييلي بيليني المذيع الرسمي لملعب مارادونا يحلم أيضاً داخل استاد "حام" في كل المباريات.

يقول إنه "في الثمانينيات، كنت في الخامسة أو السادسة من عمري عندما فاز مارادونا بالسكوديتو الأول، وثماني أو تسع سنوات عندما فاز بالثانية ... نحن نعيش حلماً، ونأمل ألا نستيقظ قبل حزيران/يونيو!".

وفي حال الظفر باللقب، ستكون الصحوة متفجّرة، مع مخزون كبير من الألعاب النارية وهي تخصّص محلّي.

ويُعدّ الطالبان فيليتشي دي سيموني وفرانتشيسكو بوفنتسي (18 عاماً) أنه "إذا فزنا، فسوف تستمر الاحتفالات لمدة عام على الأقل ... ستكون هناك فوضى كبيرة هنا!".

© 2023 AFP