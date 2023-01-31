دوري "أن بي آيه": 53 نقطة لدونتشيتش وويستبروك ثالث أفضل ممرر في التاريخ

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نجم دالاس مافريكس لوكا دونتشيتش خلال ماراة فريقه أمام ديترويت بيستونز في دالاس في 30 كانون الثاني/يناير 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – تابع السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 111-105 بتسجيله 53 نقطة الإثنين، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما بات راسل وستبروك عاشر أفضل ممرّر في تاريخ "أن بي ايه" في خسارة فريقه لوس أنجليس ليكرز على أرض بروكلين نتس 104-121.

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وهي المرة الرابعة يسجل فيها دونتشيتش على الأقل 50 نقطة، في انجاز فريد من نوعه هذا الموسم.

حاول بيستونز تشتيت تركيز النجم السلوفيني (2.01 م) في نهاية اللقاء، إلاّ أن ابن الـ 23 عاماً حافظ على دقته (17 من 24) وأضاف إلى رصيده 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، بعد عودته عقب التواء طفيف في كاحله أبعده مباراة واحدة.

وحافظ دالاس على مركزه السادس في المنطقة الغربية برصيد 27 فوزاً مقابل 25 هزيمة خلف غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، الفائز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-120.

ويُدين ووريرز بفوزه الثالث توالياً إلى نجمه ستيفن كوري الذي اقترب من تحقيق تريبل دابل مع 38 نقطة و12 تمريرة حاسمة و8 متابعات، إضافة إلى نجاحه في امتحان الرميات الثلاثية (8 من 14). وساهم كلاي تومسون بـ 28 نقطة للفريق الفائز.

وتوقفت سلسلة انتصارات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقيادة نجمه الكاميروني جويل إمبيد بخسارته أمام أورلاندو ماجيك 109-119.

وتوقع الجميع أن يحقق سفنتي سيكسرز فوزه الثامن توالياً أمام فريق يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية، إلا انه لم يكن على قدر التوقعات ليتراجع للمركز الثالث خلف ميلووكي باكس.

وأهدر سفنتي سيكسرز تقدمه بفارق 21 نقطة في الشوط الأوّل حيث بدا انه يفتقد للرغبة في انهاء مهمته بنجاح، فيما سجل لاعب الارتكاز إمبيد 30 نقطة والتقط 11 متابعة.

في المقابل، استغل ماجيك على أفضل وجه افتقاد الدقة للفريق المنافس الذي خسر 19 كرة، واعتمد على لاعبه الأميركي-الإيطالي باولو بانكيرو (20 عاماً)، خياره الرقم واحد في الدرافت الأخير، صاحب 29 نقطة و9 متابعات، فيما أضاف الألماني موريتس فاغنر 22 نقطة، وشقيقه الأصغر فرانتس 19.

وفي بروكلين، فاز نتس على لوس أنجليس ليكرز 121-104 في ظل غياب نجمي الفريق ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس.

وظل ليكرز في اجواء اللقاء حتى الربع الثالث بفضل تألق وستبروك الذي بات عاشر أفضل ممرر في تاريخ الدوري مع تمريراته الـ 10 الحاسمة أمام نتس، وأضاف إليها 17 نقطة و8 متابعات.

غير أن ليكرز إنهار في الربع الأخير بمواجهة كايري إرفينغ (26 نقطة) ورفاقه الذين نجحوا في قلب النتيجة لبروكلين رابع المنطقة الشرقية والذي غاب عن صفوفه كيفن دورانت.

ورغم أن ليكرز مني بخسارته الثانية توالياً، إلاّ "الملك" جيمس الذي تواجد في الملعب إلى جانب ديفيس، لم يفقد ابتسامته برغم احتلاله للمركز الثالث عشر في المنطقة الغربية ما يحول دون مشاركته في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، خلف بورتلاند ترايل بلايزرز الفائز على أتلانتا هوكس 129-125.

ويدين بورتلاند بفوزه إلى داميان ليلارد ونقاطه الـ 42، فيما ردّ نجم أتلانتا ديجونتي موراي بتسجيله 40 نقطة.

وفاز ساكرامنتو كينغز على مينيسوتا تمبروولفز 118-111 بعد التمديد، وواشنطن ويزاردز على سان انتونيو سبيرز 127-106، وفينيكس صنز على تورونتو رابتورز 114-106.

© 2023 AFP