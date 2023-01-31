روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال باخموت

© ياسويوشي شيبا / ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لباخموت بمنطقة دونيتسك، في 30 كانون الثاني/يناير 2023

موسكو (أ ف ب) – أعلن الجيش الروسي الثلاثاء سيطرته على قرية بلاهوداتني، شمال بلدة باخموت الواقعة شرقا، والتي تشهد منذ فترة معارك طاحنة.

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وقالت وزارة الدفاع إن "تدابير هجومية ناجحة" مكنت قواتها من "تحرير قرية بلاهوداتني الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مستخدمة تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك (شرق).

تقع بلاهوداتني قرب سوليدار، البلدة المعروفة بمناجم الملح والتي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرا، وعند طريق سريع مؤد إلى باخموت.

وتسعى روسيا منذ أشهر للسيطرة على باخموت في معارك هي الأكثر شراسة منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته داخل أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة أن وحداتها تسيطر على بلاهوداتني، لكن كييف نفت ذلك آنذاك وقالت إنها صدت هجمات روسية في القرية.

© 2023 AFP