كأس الرابطة: نيوكاسل يجدد فوزه على ساوثمبتون ويبلغ النهائي للمرة الاولى منذ 47 عاما

لاعب وسط نيوكاسل شون لونغستاف يحتفل بثنائيته في مرمى ساوثمبتون (2-1) في اياب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية في 31 كانون الثاني/يناير 2023.

لندن (أ ف ب) – جدد نيوكاسل فوزه على ضيفه ساوثمبتون عندما تغلب عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب "سانت جيمس بارك" في نيوكاسل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في كرة القدم وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 47 عاما.

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وفرض لاعب الوسط شون لونغستاف نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الخامسة و21.

وقلص المهاجم الاسكتلندي تشي آدامز الفارق (29).

وأكمل نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي برونو غيمارايش في الدقيقة 82 بسبب تدخل قوي على المهاجم صامويل إيدوزي

وكان نيوكاسل فاز 1-صفر ذهابا الثلاثاء الماضي.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها نيوكاسل المباراة النهائية للمسابقة بعد الاولى عام 1976 عندما خسر امام مانشستر سيتي 1-2.

ويلتقي نيوكاسل في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في 26 شباط/فبراير المقبل مع مانشستر يونايتد او نوتنغهام فوريست اللذين يلتقيان غدا إيابا في مانشستر (3-صفر ذهابا).

ويمني نيوكاسل النفس بإحراز لقبه الأول منذ تتويجه بكأس الاتحاد الانكليزي عام 1955 وكان السادس له في المسابقة، علما أن المباراة النهائية المحلية الأخيرة له كانت عام 1999 عندما سقط امام مانشستر يونايتد.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في الدوري المتوج بلقبه 4 مرات اعوام 1905 و1907 و1909 و1927.

© 2023 AFP