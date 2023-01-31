مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن (مسؤولان حكوميان)

© / وزارة الداخلية اليمنية/ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

دبي (أ ف ب) – أعن مسؤولان حكوميان يمنيان الثلاثاء إن ثلاثة مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة المتطرف، لقوا حتفهم في غارة يشتبه في أنها نُفّذت بطائرة مسيرة أميركية في شمال شرق اليمن الاثنين.

إعلان اقرأ المزيد

وقال المسؤولان لوكالة فرانس برس إن الهجوم استهدف سيارة في محافظة مأرب التي كانت مسرحًا لقتال عنيف في السنوات الاخيرة بين قوات الحكومة والحوثيين الذين كانوا يسعون للسيطرة عليها.

وصرح مسؤول حكومي طالبا عدم الكشف عن هويته ان "ثلاثة من عناصر القاعدة قتلوا في غارة بطائرة مسيرة يعتقد انها اميركية"، مضيفا ان "الثلاثة كانوا في سيارة في وادي عبيدة عندما استهدفتهم ضربة جوية ما أدى إلى مقتلهم على الفور".

وأكد مسؤول ثان في سلطات محافظة مأرب الهجوم وحصيلة القتلى. ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن.

والولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار في اليمن حيث تستهدف باستمرار تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، من بين أخطر فروع القاعدة.

© 2023 AFP