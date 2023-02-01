أسطورة كرة القدم الأميركية توم برايدي يعتزل "نهائيًا"

© مايك إيهرمان / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

ميامي (أ ف ب) – أعلن أسطورة كرة القدم الأميركية توم برايدي الاربعاء اعتزاله "نهائيًا" في سن الـ45، بعد عام على عودته من قرار اعتزال دام شهرًا ونصف.

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ونشر برايدي الذي خرج مع فريقه تامبا باي باكنيرز من الادوار الاقصائية الشهر الماضي، قيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه "صباح الخير يا رفاق، سأدخل مباشرة في صلب الموضوع، سأعتزل...نهائيًا".

توج برايدي بلقب السوبر بول سبع مرات، منها ستة مع نيو إنغلاند باتريوتس، قبل أن يضيف آخر مع تامبا في 2020.

أعلن عن اعتزاله أول مرة في الاول من شباط/فبراير 2022 قبل أن يعود عن قراره بعد شهر ونصف ليلعب مجددًا في صفوف تامبا.

تابع في الفيديو الاربعاء "أعلم أن القرار كان كبيرًا جدًا في المرة الأخيرة، لذلك عندما استيقظت هذا الصباح، قلت لنفسي سأسجّل وأعلمكم أولاً".

وأضاف اللاعب الذي يُعتبر الافضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة "أعتقد أننا نحصل على محاولة اعتزال عاطفية جدًا مرة واحدة فقط، واستخدمت محاولتي العام الماضي. لذا، شكرًا جزيلاً لكم يا رفاق، لكل واحد منكم، على دعمي، لعائلتي، الاصدقاء، الزملاء، الخصوم....شكرًا لانكم سمحتم لي بأن أعيش حلمي...ما كنتُ لأغيّر شيئًا".

وأمضى برايدي 22 عامًا في الملاعب في مسيرة أسطورية، ويتضمن سجله الفوز بلقب السوبر بول سبع مرات، منها ستة ألقاب في 9 نهائيات خلال 20 عامًا مع نيو إنغلاند باتريوتس بين عامي 2000 و2019، قبل أن يضيف لقبًا مع تامبا الذي دافع عن ألوانه بين 2020 و2022.

واختير برايدي خمس مرات أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الموسم العادي، كما يتضمن سجله أكثر عدد من النقاط وعدد الياردات التي اجتازها بعد تمريرة وأكبر عدد من الانتصارات في مواسم عادية.

واشتهر برايدي أيضًا خارج الملاعب بكونه زوج عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين التي اقترن بها في عام 2009 قبل أن ينفصلا في أواخر العام الماضي.

© 2023 AFP