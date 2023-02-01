السعودية تنال حق استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2027

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المنامة (أ ف ب) – ستستضيف السعودية نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخها عام 2027، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الاربعاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة.

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وكان هذا القرار متوقعًا مع بقاء ملفها وحيدًا في السباق بعد انسحاب أوزبكستان، إيران، والهند، فيما استُبعدت قطر بسبب استضافتها النسخة المقبلة مطلع 2024.

قال وزير الرياضة السعودي الامير عبد العزيز بن تركي آل فيصل خلال الكونغرس "نحن متحمسون لتقديم أفضل نخسة في تاريخ البطولة".

وتابع أن هذه الاستضافة حصلت على "الدعم" الكامل من الملك سلمان وولي العهد النافذ محمد بن سلمان، مضيفًا "الممكلة تتحوّل أمام أعيننا ونحن ملء الحماس لما ستكون عليه في 2027".

وحصلت السعودية على 43 صوتًأ من أصل 45 فيما امتنعت فلسطين وتركمنستان عن التصويت.

استثمرت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مئات الملايين في صفقات رياضية بما في ذلك الاستحواذ على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى نادي النصر وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الاوروبية.

في السنوات المقبلة، ستستضيف السعودية التي شاهدت قطر تقيم على أراضيها أول مونديال في الشرق الاوسط ودولة عربية أواخر العام الماضي، كأس آسيا للسيدات ودورة الألعاب الآسيوية، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية على ثلج اصطناعي.

كما تتحضر لتقديم ملف مشترك الى جانب مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

قال السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "أنا متأكد من أن المملكة العربية السعودية ستستضيف نسخة رائعة من كأس آسيا في عام 2027".

وستقام البطولة القارية للمرة الثالثة تواليًا في الخليج العربي بعد أن استضافتها الامارات في 2019.

وستكون الاستضافة الاولى للسعودية حاملة اللقب ثلاث مرات للنهائيات التي انطلقت عام 1956.

© 2023 AFP