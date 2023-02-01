القضاء الإيراني يعلّق تنفيذ حكم الإعدام في حق متظاهر

طهران (أ ف ب) – أعلن القضاء الإيراني الأربعاء تعليق تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الشاب محمد قبادلو لتورطه المفترض في حركة الاحتجاج.

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ودين قبادلو (22 عاما) في تشرين الأول/أكتوبر بـ"الإفساد في الأرض" لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) في أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وكانت المحكمة العليا ثبتت حكم الإعدام في 24 كانون الأول/ديسمبر. لكنّها قررت تعليق تنفيذ القرار المتخذ بتهمة "الإفساد في الأرض" لحين التحقيق في قضية قتل شرطي عمدا، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

وكانت عائلته قد طلبت العفو عنه مؤكّدة أن قبادلو يعاني من الاضطراب ثنائي القطب.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات وأوقف الآلاف.

وحتى الآن، أعدم أربعة رجال وسط إدانات دولية. وحكم القضاء الإيراني على 18 شخصا بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير استنادا إلى إعلانات رسمية.

وتصف طهران هذه الاحتجاجات بأنها بمعظمها "أعمال شغب" تقف خلفها دول ومنظمات معادية لإيران.

© 2023 AFP