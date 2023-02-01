ملف استضافة السعودية لمونديال 2030 "لم يُفتح حتى الآن" لكن "كل شيء ممكن" (مسؤولون)

© مازن مهدي / ا ف ب

وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بين رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة (يسار) ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل (يمين) في المنامة في 1 شباط/فبراير 2023

المنامة (أ ف ب) – أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لوكالة فرانس برس الأربعاء أن بلاده لم تقدّم ملف ترشّح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مؤكداً في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

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وتبدو الكرة السعودية الآن في أوجها، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي الأربعاء منح المملكة شرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

يأتي ذلك مع بروز الكرة السعودية على الساحة الدولية خلال مونديال قطر 2022، بعدما حققت فوزاً تاريخياً على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل اقصائها لاحقاً.

يضاف إلى ذلك الحديث عن سعي السعودية إلى استضافة نهائيات كأس العالم 2030، ذلك أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

لكن الفيصل أكد على هامش الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة أنه "لم نترشّح لاستضافة كأس العالم" لكن "كل شيء ممكن".

وأضاف "كل ما يأتي في طريقنا ونعتبره قابلاً للتحقيق في إطار رؤيتنا واستراتيجيتنا، سنفعله"، موضحاً أن لا مزيد من التفاصيل لتقديمها.

ولفت إلى أن بلاده "في الوقت الحالي، تركز على العام 2027، لأنه لا يزال يتعين علينا بناء البنية التحتية وغيرها لتلبية متطلبات كأس آسيا".

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في هذا الصدد أن "هذا الكلام هو تكهنات. لم يُفتح هذا الملف حتى الآن".

وتابع أن "السعودية تركيزها الكامل على استضافة كاس آسيا 2027، وأيضاً نسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026. غير هذين الملفين، لا يوجد أي ملف مطروح".

وبالحديث عن تنظيم كأس آسيا، تطرّق المسحل إلى المونديال الذي استضافته قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي دولة عربية، قائلاً "اليوم الإخوان في قطر، الأداء المبهر الذي قُدّم في تنظيم كأس العالم أصبح يحمّلنا مسؤولية أن نكون في نفس المستوى وأعلى، وهذا أمر صحي لكرة القدم".

واقتحمت السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخراً، مع دخولها روزنامة سباقات فورمولا واحد، واستضافة بطولات "ليف غولف"، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، كان أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025، في صفقة خيالية قدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.

وفي هذا السياق، أشار المسحل إلى أن "منتج كرة القدم السعودي يخضع لدعم سخي وكبير من حكومة خادم الحرمين وسمو ولي العهد وأيضاً من سمو وزير الرياضة (عبد العزيز بن تركي)"، مؤكداً "اليوم لا حدود لنا في الطموح وأؤكد أن عدداً من النجوم في الطريق للدوري السعودي".

وعن انتخابه بين ممثلي القارة الآسيوية في مجلس الاتحاد الدولي (فيفا) واستعادة هذا المنصب للسعودية بعد عشرين عاماً، قال المسحل "هو شعور بالفرح بالاعتزاز وثقة الجمعية العمومية اليوم وهي ثقة تعتبر لاسم السعودية".

وأضاف "اليوم السعودية في كرة القدم تسير في تطور كبير وإن شاء الله نعمل مع زملائنا في الفيفا والاتحاد الآسيوي على استمرار النهوض لتطوير الكرة في آسيا والعالم".

© 2023 AFP