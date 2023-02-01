بطولة فرنسا: مرسيليا إلى المركز الثاني موقتاً وأوناحي يفتتح رصيده

© سيباستيان سالوم-غوميس / ا ف ب

لاعب وسط مرسيليا المغربي عز الدين أوناحي يحتفل مع زميله ماتيو غندوزي بهدفه في مرمى نانت في الدوري الفرنسي في الاول من شباط/فبراير 2023

باريس (أ ف ب) – افتتح الوافد الجديد لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي رصيده في مباراته الأولى مع مرسيليا بمضاعفته النتيجة في الفوز على نانت 2-صفر الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

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ولم يحتج أوناحي الذي دخل بديلاً للتشيلي أليكسيس سانشيس في الدقيقة 74 لاكثر من 19 دقيقة لتسجيل هدفه الاول بألوان النادي المتوسطي الذي تقدم عبر النيران الصديقة بعدما سجل الشاب البرازيلي جواو فيكتور هدفاً في مرمى فريقه نانت عن طريق الخطأ (58).

وتقدم مرسيليا للمركز الثاني موقتاً برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة عن لنس الثالث الذي يلعب امام نيس في وقت لاحق اليوم، ومتأخراً بفارق نقطتين عن باريس سان جرمان المتصدر الذي يحلّ ضيفاً على مونبلييه اليوم أيضاً.

ولم يذق مرسيليا طعم الخسارة في مبارياته العشر الاخيرة في مختلف المسابقات، حيث حقق قبل تعادله أمام موناكو 1-1 في المرحلة الماضية، 8 انتصارات توالياً، منها 6 في الدوري.

وتعود الخسارة الاخيرة لمرسيليا في "ليغ1" إلى المرحلة 12 في عقر داره أمام لنس صفر-1.

بدا مرسيليا، الاكثر استحواذاً على الكرة (57 في المئة)، الأخطر في الشوط الاول عبر الوافد الجديد في سوق الانتقالات الشتوية من أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة الأوكراني روسلان مالينوفسكي الذي تحصل على فرصتين فسدد بداية كرة من 28 متراً مرت بمحاذاة القائم (28)، واخرى من عند حافة منطقة الجزاء أبعدها مدافع نانت البرازيلي جواو فيكتور (32).

تابع النادي المتوسطي ضغوطاته وأهدر جوردان فيريتو فرصة مع بداية الشوط الثاني (54)، قبل أن يسجل فيكتور هدف السبق خطأ في مرمى فريقه في أوّل مباراة له في الدوري وذلك حين حاول ابعاد الكرة من امام التركي دجنغيز أوندر بعد تمريرة من البرتغالي نونو تافاريش داخل المنطقة (58).

وهو الهدف الاول في مرمى نانت بعد 711 دقيقة لم تهتز خلالها شباكه في مختلف المسابقات منذ عودة المنافسات بسبب التوقف لاقامة مونديال قطر.

وضاعف أوناحي النتيجة بعد تمريرة من كلاوس ليتجاوز البرازيلي أندري جيروتو، آخر مدافعي نانت، ويسدد بقدمه اليمنى في شباك الحارس ألبون لافون (90+3).

وقاد المهاجم الانكليزي فولارين بالوغون فريقه رينس للفوز على ضيفه لوريان 4-2.

وسجل بالوغون الذي كان أدرك التعادل لفريقه أمام سان جرمان 1-1 في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء، ثلاثية في الدقائق 44 من ركلة جزاء و61 و64، فيما سجل زميله المالي كاموري دومبيا الهدف الثاني (51).

وسجل للخاسر إنزو لو فيه (10) والمالي إبراهيما كونيه (36).

وتعرض أنجيه متذيل الترتيب لهزيمته الـ 13 توالياً في الدوري، وهو رقم قياسي في النخبة، أمام ضيفه أجاكسيو 2-1.

ويقبع أنجيه في القاع مع 8 نقاط فقط من 17 هزيمة مقابل فوزين ومثلهما تعادل.

وفاز تولوز على ضيفه تروا 4-1، وتعادل ليل سلباً مع كليرمون فيران.

ويلعب لاحقاً موناكو أمام أوكسير، ورين أمام ستراسبورغ، وليون أمام بريست.

© 2023 AFP