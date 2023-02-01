تعثر انتقال زياش من تشلسي الى سان جرمان على سبيل الإعارة

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نجم المنتخب المغربي حكيم زياش (يسار) لحظة توغله داخل المنطقة قبل الهدف الثاني لأسود الأطلس في مرمى بلجيكا (2-صفر) في مونديال قطر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

باريس (أ ف ب) – تعثر انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشلسي الإنكليزي الى باريس سان جرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لعدم المصادقة عليها إدارياً في الوقت المناسب مساء الثلاثاء، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدرين مطلعين على الملف.

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ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي ساهم بشكل أساسي نهاية العام الماضي في جعل المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، يبدو أن الصفقة مهددة جدياً بسبب تفصيل إداري.

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في باريس الثلاثاء واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشلسي على إعارته لسان جرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائياً، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية دفعاً هاماً لما تبقى من الموسم.

لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء.

وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي.

ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي الى "بارك دي برينس" مهدداً.

وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).

ووفقاً لأحد المصدرين، يعتزم سان جرمان تقديم استئناف الأربعاء أمام رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا لمحاولة المصادقة على انتقال المغربي الى صفوفه.

هذه الهفوة الإدارية تترك سان جرمان أمام خطر إنهاء فترة الانتقالات الشتوية من دون أي تعاقد، وذلك قبل أسبوعين من مواجهته بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

اما-ايبا/ا ح

© 2023 AFP