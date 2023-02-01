ديوكوفيتش شارك في ملبورن وهو يعاني من تمزق 3 سنتيمترات (منظمون)

© مارتن كيب / ا ف ب/AFP/ارشيف

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتلقى العلاج في فخذه الأيسر خلال مباراته مع البلغاري غريغور ديميتروف في بطولة أستراليا المفتوحة في 21 كانون الثاني/يناير 2023

باريس (أ ف ب) – كشف منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام في كرة المضرب، الأربعاء أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوّج باللقب للمرة العاشرة في مسيرته، خاض المنافسات وهو يعاني من تمزّق طوله ثلاثة سنتيمترات في عضلة فخذه الأيسر.

إعلان اقرأ المزيد

وتساوى ديوكوفيتش، البالغ 35 عاماً، بعدد الألقاب الكبرى مع الإسباني رافايل نادال (22 لكل منهما)، واستعاد صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة غريغ تايلي في مقابلة مع إذاعة "سن" المحلية "أصيب بتمزق ثلاثة سنتيمترات في عضلة فخذه الأيسر".

واشتكى ديوكوفيتش عدة مرات خلال البطولة من ألم في فخذه الأيسر لكنه رفض الانسحاب، علماً انه تغلب في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7/4) و7-6 (7/5).

ولاحقاً، أعلن "ديوكو" أنه سيخلد للراحة لبعضة أيام، قبل أن يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء لخوض منافسات دورة دبي التي تقام من 27 شباط/فبراير الحالي إلى 4 آذار/مارس المقبل.

© 2023 AFP