فون دير لايين: المحادثات مع لندن بشأن ضوابط الحدود في إيرلندا الشمالية "بناءة للغاية"

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بروكسل (أ ف ب) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إن المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الحدود ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية "بناءة للغاية".

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وصرحت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في بروكسل "تعمل فرقنا معا لإيجاد حلول والتوصل إلى إطار عمل مشترك ... ستستمر المفاوضات حتى النهاية ... لكن المناقشات بناءة للغاية".

جرى التفاوض على البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية تزامنا مع التفاوض على بريكست بين لندن وبروكسل، وقد أخذ الجانبان في الاعتبار ضرورة التوفيق بين إقامة حدود برية تفصل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي متمثلا بجمهورية إيرلندا، ومراعاة مصالح الإيرلنديين الشماليين الذين يعملون يوميا في الأراضي الإيرلندية الجنوبية.

ويهدف النص إلى الحفاظ على اتفاق السلام الذي أبرم في العام 1998وأنهى ثلاثة عقود من العنف والنزاع المسلح في المقاطعة البريطانية، وذلك عبر تجنب الوصول إلى حدود مادية وقيود جمركية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.

لكنّ الوحدويين الإيرلنديين الشماليين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.

لكن النص لم ينفذّ بشكل كامل لأنه تم اعتماد فترات سماح على القيود الجمركية وتمديدها لمنتجات مثل اللحوم غير المجمدة أو الأدوية، لذلك فإن تطبيقه كاملا ينذر بأن الصعوبات ستزداد سوءا.

© 2023 AFP