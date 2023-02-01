كأس إيطاليا: الأوجاع تؤجل عودة بوغبا إلى الملاعب

روما (أ ف ب) – تأجلت عودة لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى الملاعب مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بسبب أوجاع في فخذه، بحسب ما أفاد مدرب فريق "السيدة العجوز" الأربعاء.

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وكان بوغبا جلس على مقاعد البدلاء الأحد في المباراة التي خسرها فريفه أمام مونتسا، بأول ظهور له على قائمة فريقه يوفنتوس هذا الموسم، ضمن منافسات كأس إيطاليا.

وأشار ماسيميليانو أليغري خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس ضد لاتسيو، إلى أن نجم "البلوز" الذي أصيب في حزيران/يوليو الماضي في ركبته اليمنى وخضع لجراحة في أوائل أيلول/سبتمبر، يشعر "بألم في العضلات المثنية".

وأضاف مدرب "بيانكونيري": "لسوء الحظ، عندما يكون اللاعب من دون نشاط منذ أشهر، يظهر الألم عندما تزداد كثافة التدريب".

ولم يلعب بوغبا (29 عاماً) في أي مسابقة رسمية منذ نيسان/أبريل عندما كان يدافع عن ألوان فريقه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي، قبل عودته إلى تورينو الصيف الماضي بعد ست سنوات من مغادرته لملعب "أليانز ستاديوم".

وأصيب بوغبا في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى في حزيران/يوليو، بعد أول مباراة ودية ضمن استعدادات يوفنتوس للموسم الجديد، ثم خضع لجراحة في أيلول/سبتمبر ما حرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي في طريقه إلى النهائي (خسر أمام الارجنتين بركلات الترجيح).

استدعاه أليغري لمباراة الدوري ضد مونتسا التي خسرها على أرضه صفر-2، من دون أن يدفع به إلى المستطيل الأخضر. عبّر بوغبا عبر صفحته على انستغرام عن "سعادتي بالعودة مع فريقي".

وأوضح أليغري "يجب أن تتكيف ركبته، وعلينا أن نتعامل مع هذا النوع من المواقف، لا أحد يصنع المعجزات"، من دون أن يشير إلى امكانية أن يكون بوغبا جاهزاً للمرحلة المقبلة من "سيري أ" عندما يحلّ فريقه ضيفاً على ساليرنيتانا في السابع من الشهر الحالي ضمن منافسات المرحلة 21.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة بعما تم حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين، بانتظار نتيجة الاستئناف المقدم من النادي.

© 2023 AFP