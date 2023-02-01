كأس الرابطة: مانشستر يونايتد يلاقي نيوكاسل في النهائي

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – سيلاقي مانشستر يونايتد نادي نيوكاسل يونايتد على ملعب ويمبلي في 26 شباط/فبراير بنهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بكرة القدم، بعد تجديد فوزه على نوتنغهام فورست 2-صفر في إياب نصف النهائي (فاز 3-0 ذهاباً).

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وسجّل الفرنسي أنتوني مارسيال (73) والبرازيلي فريد (76) هدفي "الشياطين الحمر"، ليبلغ يونايتد المباراة النهائية للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وبالتالي، بات المدرّب الهولندي إريك تن هاغ على بعد خطوة من تحقيق هدفه الأول، وهو إنهاء جفاف الألقاب في النادي القائم منذ ست سنوات، خصوصاً مع استعادة يونايتد عافيته في الدوري مؤخراً.

غير أن نيوكاسل الذي تأهل على حساب ساوثمبتون أيضاً يمني النفس بإحراز لقبه الأول منذ تتويجه بكأس الاتحاد الانكليزي عام 1955 وكان السادس له في المسابقة، علماً أن المباراة النهائية المحلية الأخيرة له كانت عام 1999 عندما سقط أمام مانشستر يونايتد.

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