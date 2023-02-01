مانشستر يونايتد يعوض إريكسن بضم سابيتسر معاراً من بايرن

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لاعب الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر يحتفل بالتسجيل لبايرن ميونيخ في مرمى فرايبورغ خلال لقاء للفريقين في الدوري الالماني لكرة القدم. ميونيخ في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022

لندن (أ ف ب) – استعان مانشستر يونايتد الإنكليزي بلاعب الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر من أجل تعويض غياب السويدي كريستيان إريكسن بسبب الإصابة، وذلك بضمه من بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة وفق ما أعلن مساء الثلاثاء.

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واضطر يونايتد الى إبرام هذه الصفقة قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية ليل الثلاثاء بعدما علم أن إريكسن سيغيب عن الملاعب حتى أيار/مايو بسبب إصابة في الكاحل.

وترك إريكسن ملعب "أولد ترافورد" على العكازات السبت الماضي، بعد احتكاك مع مهاجم ريدينغ أندي كارول خلال الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا.

وتُعدّ إصابة صانع الألعاب البالغ 30 عاماً ضربة ليونايتد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنكليزي، ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة جيدة انتهت بالخسارة ضد أرسنال المتصدر في 22 كانون الثاني/يناير.

وسيحاول سابيتسر (28 عاماً) سد الفراغ الذي سيتركه إريكسن في وسط فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي عزز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية بضمه مواطنه المهاجم الدولي فاوت فيخهورست على سبيل الإعارة أيضاً.

وعلق سابيتسر، القائد السابق للايبزيغ الألماني والذي خاض 68 مباراة دولية مع منتخب بلاده حتى الآن، على انضمامه ليونايتد قائلاً "في بعض الأحيان، يتوجب عليك خلال حياتك أن تتخذ قرارات سريعة ومهمة. منذ اللحظة التي سمعت بهذه الفرصة، علمت أنها (الفرصة) الصحيحة بالنسبة لي".

وتابع "أنا لاعب تنافسي، أريد الفوز ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه لهذا الموسم. أشعر أني في قمة عطائي كلاعب وأنه باستطاعتي المساهمة بالكثير من الخبرة والطاقة مع هذا الفريق".

© 2023 AFP