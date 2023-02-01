مصرع ثلاثة اشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

© خالد دسوقي / ا ف ب

صورة تعود الى 13 تموز/يوليو 2022 لمنطقة الجيزة جنوب غرب القاهرة تظهر فيها كنيسة للقديسة مريم

القاهرة (أ ف ب) – لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون بجروح في حريق اندلع الأربعاء في مستشفى بحيّ شعبي في القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار قوله إنّ الحريق اندلع في قسم الأشعة في مستشفى خيري بمنطقة المطرية في شمال العاصمة.

ولم تحدّد الوزارة سبب اندلاع الحريق.

وفي مدينة القاهرة الشاسعة، حيث يعيش ملايين الأشخاص في أحياء عشوائية، غالباً ما تؤدي الحرائق إلى وفيات.

والحرائق الناجمة عن احتكاك كهربائي ليست نادرة في مصر التي يزيد عدد سكّانها عن 104 ملايين نسمة والتي يعتبر قسم كبير من البنى التحتية العامة فيها متهالكاً.

وكان الحريق الذي اندلع في كنيسة قبطية خلال قداس في الصيف من أكثرها فتكاً في السنوات الأخيرة، إذ أودى بـ41 مصلياً.

واندلع الحريق في 14 آب/أغسطس، في أحد أجهزة تكييف الهواء وسرعان ما امتلأ المبنى الضيّق بالدخان.

وتسبّب ذلك باختناق العشرات من الرجال والنساء والأطفال بسبب تأخر الاسعاف وصعوبة الحركة عبر الأزقة الضيقة.

© 2023 AFP