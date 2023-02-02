الفيليبين تسمح لواشنطن باستخدام عدد أكبر من قواعدها العسكرية

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الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس يستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في 02 شباط/فبراير 2023

مانيلا (أ ف ب) – أعلنت الولايات المتحدة والفيليبين الخميس عن اتفاق يسمح للجنود الأميركيين باستخدام أربع قواعد إضافية في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا في وقت تسعى الدولتان الحليفتان إلى التصدي لتصاعد نفوذ الصين العسكري.

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أبرم الاتفاق القاضي بتوسيع التعاون في "مناطق استراتيجية من البلاد" خلال زيارة لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لمانيلا بينما تسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات التي قطعت في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي الذي فضل التقارب مع الصين.

لكن إدارة الرئيس الجديد فرديناند ماركوس تبدو حريصة على عكس هذا التوجه.

ودفعت مساعي بكين للهيمنة على تايوان وقيامها ببناء قواعد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واشنطن ومانيلا لتعزيز شراكتهما.

ونظرا لقربها من تايوان والمياه المحيطة بها، سيكون لتعاون الفيليبين أهمية بالغة في حال اندلاع نزاع مع الصين، وهو أمر حذّر جنرال رفيع المستوى في سلاح الجو الأميركي من أنه قد يحصل اعتبارا من العام 2025.

وأفاد أوستن الصحافيين الخميس أن القواعد الأربع الجديدة ترفع عدد المواقع التي يمكن للقوات الأميركية الوصول إليها إلى تسعة.

وتجري محادثات بشأن موقع عاشر محتمل، وفق ما أفاد مسؤول فيليبيني وكالة فرانس برس.

تزامن الإعلان مع إعادة الولايات المتحدة فتح سفارتها في جزر سليمان بعد إغلاق استمر 30 عاما في وقت تتنافس مع الصين على النفوذ في منطقة جنوب الهادئ.

وترتبط الولايات المتحدة والفيليبين بتحالف أمني يعود إلى عقود يشمل معاهدة للدفاع المتبادل واتفاق 2014 المعزز للتعاون الدفاعي (EDCA) الذي يسمح للجنود الأميركيين بالتناوب عبر خمس قواعد فيليبينية بما فيها تلك الواقعة قرب مياه متنازع عليها.

كذلك، تسمح للجيش الأميركي بتخزين معدات دفاعية وإمدادات في تلك القواعد.

وتعطّل EDCA في عهد دوتيرتي لكن ماركوس سعى لتسريع تطبيقه.

وأفاد وزير الدفاع الفيليبيني كارليتو غالفيز الصحافيين أنه سيتم الإعلان عن مكان المواقع الجديدة بعد التشاور مع السلطات المحلية والمسؤولين.

لكن ذكرت تقارير على نطاق واسع بأن معظم المواقع مقامة على جزيرة لوزون الرئيسية التي تعد أقرب أرض فيليبينية إلى تايوان، حيث تستخدم الولايات المتحدة حاليا قاعدتين.

وتفيد تقارير بأن الرابع سيكون على جزيرة بالاوان التي تقع قبالة جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، ما يرفع عدد المواقع هناك إلى اثنين.

"مطالبات غير مشروعة"

وأكد أوستن أن الحلفاء ملتزمون "تعزيز قدراتنا المتبادلة على مقاومة هجوم مسلّح"، متهما الصين بـ"مطالبات غير مشروعة في بحر الفيليبين الغربي".

تشير مانيلا إلى المياه الواقعة مباشرة غرب البلاد باسم بحر الفيليبين الغربي.

ردّت بكين الخميس بالقول إن الولايات المتحدة تفاقم "التوترات الإقليمية" عبر مواصلة تعزيز انتشارها العسكري.

كذلك، تسعى الولايات المتحدة لتعزيز التحالفات مع بلدان أخرى لمواجهة التقدّم العسكري الصيني السريع بما في ذلك اتفاق "أوكوس" للشراكة الذي أبرمته مع أستراليا وبريطانيا.

وافقت أستراليا على تكثيف وتيرة التعاون العسكري مع واشنطن بينما تنوي اليابان الدخول في مناورات مشتركة مع البلدين.

بينما يسعى ماركوس لإيجاد توازن بين الصين والولايات المتحدة، يشدد في الوقت ذاته على أنه لن يترك بكين تدوس على حقوق مانيلا البحرية.

ينتشر نحو 500 عسكري أميركي حاليا في الفيليبين بينما يتناوب آخرون في البلاد لإجراء مناورات مشتركة حسب الحاجة.

تظاهرة ضد اتفاق 2014

لطالما اعتبر الحضور العسكري الأميركي مسألة حساسة في الفيليبين حيث تظاهر نحو 100 شخص في محيط مقر الجيش الخميس للمطالبة بإلغاء EDCA.

وكانت الولايات المتحدة تقيم قاعدتين رئيسيتين في مستعمرتها السابقة، لكن مجلس الشيوخ صوّت العام 1991 لصالح إنهاء اتفاق التأجير في ظل تنامي النزعة الوطنية.

تطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي وهي تجاهلت حكما صدر في لاهاي اعتبر أن لا وجود لأساس قانوني لمطالباتها.

ولدى كل من الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي مطالبات متطابقة في أجزاء من البحر.

كذلك، تعتبر الصين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وبالديموقراطية جزء لا يتجزأ من أراضيها التي يتعين استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال غريغ ويات من مركز "بي إس أيه الفيليبيني الاستشاري" "بالنظر إلى أماكن المواقع المقترحة، يبدو جليا أن هذه المواقع مرتبطة بخطة طوارئ على صلة بتايوان".

© 2023 AFP