المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية

© دانيال رولاند / ا ف ب

فرانكفورت (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، مكرّراً بذلك الخطوة التي اتّخذها في كانون الأول/ديسمبر والتي يعتزم الاقدام عليها مجدداً في آذار/مارس المقبل لمكافحة التضخم.

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وقال البنك في بيان صدر في ختام اجتماع للجنة السياسات النقدية إنّه قرّر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.50% و"سيرفعها مجدّداً" بالمقدار نفسه في الاجتماع المقبل المقرّر بعد شهرين.

وبذلك باتت أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي تراوح بين 2.5% و3.25%، في أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

وفي بيانه أوضح المصرف ومقرّه فرانكفورت أنّه يعتزم زيادة أسعار الفائدة "بشكل ملحوظ وبوتيرة ثابتة"، لكنّه ينوي في الوقت نفسه أن يجري في الاجتماع المقبل في آذار/مارس عملية "تقييم" للإجراءات الواجب اتّخاذها لمكافحة التضخم.

© 2023 AFP