تعليق تداول عدد من أسهم شركات أداني بعد تراجعها عند فتح بورصة بومباي

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رجل الأعمال الهندي غوتام اداني في مؤتمر في بومباي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

بومباي (أ ف ب) – عُلّق تداول أسهم عدد من شركات مجموعة الملياردير الهندي غوتام أداني الخميس بعد تراجع أسعارها عند فتح بورصة بومباي بعد إلغاء اكتتاب عام بمليارات الدولارات.

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وتراجع سعر أسهم "أداني انتربرازس" درة المجموعة بنسبة 10 بالمئة في بداية المداولات حسب معطيات بورصة بومباي، مما أدى إلى توقف الصفقات.

وتراجعت أسعار أسهم "أداني غرين إينرجي" و"أداني بورتس" و"أداني توتال غاز" و"أداني ترانسميشن" 10 بالمئة أيضا وعلق تداولها، بينما انخفض سعر أسهم "أداني ويلمار" بنسبة 5 بالمئة.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار أسهم أداني لليوم السادس على التوالي على أثر اتهامات باحتيال في المحاسبة أوردتها شركة الاستثمار الأميركية "هيندينبورغ ريسيرش" في تقرير الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ أن هذه القضية تسببت بخسارة الشركات التي تضمها مجموعة أداني 104 مليارات دولار.

وانخفضت الثروة الشخصية لأداني عشرات المليارات من الدولارات مما أدى إلى خسارته لقب أغنى رجل في آسيا.

© 2023 AFP