دوري "أن بي ايه": تايتوم يقود سلتيكس للفوز على نتس

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لوس انجليس (أ ف ب) – سجل جايسون تايتوم 31 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس، متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، لفوز كاسح على ضيفه بروكلين نتس المنقوص 139-96 الاربعاء.

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وجاءت المباراة القمة بين غريمَي المنطقة الشرقية من طرف واحد، سيطر وتقدم فيها سلتيكس من البداية حتى النهاية على ملعب "تي دي غاردن" أمام نتس منقوص من نجمه كيفن دورانت للاصابة.

سجل تايتوم سبع ثلاثيات وساهم جايلن براون بـ26 نقطة في مباراة سجل فيها ستة لاعبين من الفائز 10 نقاط أقله.

وكان كايري إرفينغ الافضل من جانب الضيوف مع 20 نقطة.

قال تايتوم بعد فوز الفريق الثاني تواليًا "أيام الراحة التي حصلنا عليها أفادتنا، شعرنا وكأننا نشطون. لدينا عمق في التشكيلة وذهنية قوية".

في فيلادلفيا، عاد سفنتي سيكسرز الى الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام أورلاندو ماجيك الاثنين، بفوز مقنع على المنافس ذاته 105-94.

ودخل سيكسرز الى المباراة الماضية في أعقاب سبعة انتصارات تواليًا ولكنه، وبطريقة غريبة، أهدر تقدم 21 نقطة ليخسر 119-109.

ولكنه لم يتأخر ليثأر بقيادة الكاميروني جويل إمبيد الذي أحرز 28 نقطة وجميس هاردن مع 26، بينها ست ثلاثيات، والذي كان قريبًا من تحقيق "تريبل دابل" بعد أن أضاف 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

في ممفيس، واصل داميان ليلارد عروضه القوية وسجل 42 نقطة للمباراة الثانية تواليًا ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على مضيفه غريزليز 122-112.

بات ليلارد الذي أضاف 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، في المركز التاسع عشر الى جانب الاسطورة شاكيل أونيل في ترتيب اللاعبين الاكثر تسجيلا لـ40 نقطة أقله في المباراة. حقق هذا الانجاز في 49 مباراة حتى الآن في مسيرته.

كان جا مورانت الافضل في صفوف غريزليز مع 32 نقطة، علمًا أن الفريق تقدم في إحدى المراحل بفارق 12 نقطة.

في مينيابوليس، ثأر مينيسوتا تمبروولفز من أكبر خسارة له هذا الموسم بفوزه على ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 119-114 بعد التمديد، بعد أن سقط أمامه 137-114 في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

على رغم 29 نقطة لستيفن كوري، حقق مينيسوتا الفوز بفضل أداء جماعي ومساهمة من دانجيلو راسل مع 29 نقطة، أنتوني إدواردز 27 وناز ريد 24.

© 2023 AFP