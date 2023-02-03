بطولة إنكلترا: هاو يقرّ أن على نيوكاسل التأقلم مع مكانته الجديدة

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لندن (أ ف ب) – أقرّ إدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، الجمعة، أن مكانة الفريق الجديدة كمنافس شرس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، ستصعّب من قدرته على التعاقد مع لاعبين من منافسيهم المباشرين في المستقبل.

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تعاقد النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع المهاجم أنتوني غوردون من إيفرتون والمدافع هاريسون آشبي من وست هام.

ولكن رغبته بضم لاعب الوسط كونور غالاغر قوبل بالرفض من تشلسي الذي رفض إرسال لاعبه الى فريق منافس على مراكز دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نيوكاسل المملوك سعوديًا منذ تشرين الاول/أكتوبر 2021 المركز الثالث ولم يخسر سوى مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

وردًا على سؤال الجمعة خلال مؤتمر صحافي قبل المباراة ضد ضيفه وست هام السبت، عمّا إذا كانت الاندية الاخرى ترى نيوكاسل منافسًا قويًا الآن، قال "أعتقد أنه أمر صعب بالنسبة لنا".

وتابع "هذا يعتمد على اللاعب وعلى النادي، لكنني أعتقد أننا على الأرجح ندرك أنه بات يُنظر إلينا بطريقة مختلفة هذا الموسم مقارنة بالسابق. يُنظر إلينا بطريقة مختلفة من بعض الاندية وعلينا أن نتعامل مع الامر".

وفاز نيوكاسل الثلاثاء على ساوثمبتون في اياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة ليبلغ مباراة نهائية في أي مسابقة للمرة الاولى منذ العام 1999، عندما خسر ضد مانشستر يونايتد في مسابقة كأس إنكلترا، مبقيًا على آماله بتحقيق لقب أول منذ العام 1969.

ويلقتي مجددًا مع مانشستر يونايتد بالذات في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في 26 الشهر الحالي.

© 2023 AFP