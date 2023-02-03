بطولة فرنسا: إصابة مبابي تؤرق سان جرمان في فترة حذرة من الموسم

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باريس (أ ف ب) – تهدد إصابة أحد نجوم الفريق مرة أخرى موسم باريس سان جرمان قاريًا بعد تأكد غياب كيليان مبابي عن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد العملاق بايرن ميونيخ الالماني، في حين لا يخوض سباقًا سهلا للاحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنسي مع ابتعاده بفارق خمس نقاط في الصدارة أمام مرسيليا قبل انطلاق منافسات المرحلة الثانية والعشرين.

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عانى مبابي من إصابة في الفخذ الايسر خلال الشوط الاول من الفوز على مونبلييه (3-1) منتصف الاسبوع، وخرج بعد مرور 20 دقيقة بعد أن فشل في ترجمة ركلة جزاء مرتين مع بداية المباراة.

وأعلن نادي العاصمة الخميس أن مهاجمه سيغيب "ثلاثة أسابيع" وبالتالي عن لقاء بايرن في 14 شباط/فبراير الحالي، بالاضافة الى مواجهة مرسيليا الاربعاء المقبل في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

يثير ذلك تساؤلات حول طريقة تعامل سان جرمان مع نجم منتخب فرنسا من بداية مونديال قطر 2022 حتى النهائي الذي سجل فيه هاتريك في الخسارة بركلات الترجيح ضد الأرجنتين، لكنه اختار العودة إلى التدريبات مع ناديه بعد ثلاثة أيام فقط.

حصل لاحقًا على إجازة لمدة أسبوع في بداية كانون الثاني/يناير، لكنه لم يكن حاسمًا كالعادة - إذ سجّل هدفًا واحدًا منذ استئناف الدوري بعد كأس العالم وعطلة الاعياد كان من ركلة جزاء ضد ستراسبورغ في 28 كانون الاول/ديسمبر، فضلاً عن خماسية في شباك فريق مغمور في مسابقة الكأس.

يتصدر فريق المدرب كريستوف غالتييه ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن مرسيليا الثاني، ويفتتح المرحلة الثانية والعشرين السبت ضد ضيفه تولوز.

ولم يظهر سان جرمان بمستويات خارقة مؤخرًا رغم ثلاثي الرعب مبابي، الأرجنتيتي ليونيل ميسي بطل العالم والبرازيلي نيمار، ومني بخسارتين في آخر خمس مباريات في الدوري، مقابل تعادل وفوزين.

وتنتظره في المرحلة المقبلة رحلة حذرة الى موناكو الرابع قبل أن يستقبل ليل السادس.

وفي حين يرتقب عودة مبابي، متصدر ترتيب الهدافين في المسابقة الأوروبية مع المهاجم المصري لليفربول الإنكليزي محمد صلاح (7)، في الوقت المناسب لمباراة الإياب ضد بايرن في 8 آذار/مارس، سيأمل أن يكون وجود ميسي ونيمار كافيًا للخروج بنتيجة جيدة ذهابًا من ملعب بارك دي برانس.

في المواسم الأخيرة، كان نيمار عرضة للاصابات في العديد من المناسبات قبل مباريات أوروبية كبرى.

ولكن التساؤلات تدور حول الشخص المناسب لملء فراغ مبابي في الفريق، بعد أن تعذّر وصول المغربي حكيم زياش في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الشتوية الثلاثاء من تشلسي الانكليزي على سبيل الإعارة، لتأخر استلام سان جرمان وثائق إدارية، فيما غادر الاسباني بابلو سارابيا الى ولفرهامبتون الانكليزي ولا يزال المهاجم هوغو إيكيتيكي طري العود لمباراة ضخمة في دوري الابطال.

مهما حدث، فإن خسارة مبابي الآن هي ضربة لاذعة بعد أن قام سان جرمان بكل شيء ليقدم له عقدًا جديدًا العام الماضي من أجل قيادة الفريق المملوك قطرياً الى المجد الاوروبي للمرة الاولى.

في غضون ذلك، ستمنح هذه الانتكاسة فرصة لغالتييه من أجل النظر في خيارات أخرى في ظل معاناتة لإيجاد التوليفة المناسبة بعد أن تنقّل في المباريات الأخيرة من تشكيلة بثلاثة مدافعين الى 4-3-3 و4-4-2.

أحد اللاعبين الذين يأملون في إحداث تأثير أكبر هو وارن زائير-إيمري، لاعب الوسط الموهوب الذي لم يبلغ بعد عامه الـ17 ولكنه سجل هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى ضد مونبلييه.

كما سيخضع المدافع الإسباني سيرخيو راموس الذي أصيب بدوره ضد مونبلييه وخرج بعد نصف ساعة "لفحوصات إضافية".

لاعب تحت المجهر: فيتينيا

كان اللاعب البرتغالي الواعد فيتينيا البالغ 22 عامًا بمثابة صفقة مفاجئة لمرسيليا في اليوم الاخير من الانتقالات الشتوية، بعد وصوله من براغا مقابل مبلغ قد يصل إلى 32 مليون يورو مع مكافآت (34.9 مليون دولار)، ما يجعله على الارجح الصفقة الاكبر في تاريخ النادي.

وكان مرسيليا أنفق 30 مليون دولار لإعادة ديميتري باييت من وست هام الانكليزي في عام 2017.

سجل فيتينيا 13 هدفًا لبراغا هذا الموسم، ووصوله يعزز فرص مرسيليا في مقارعة سان جرمان. يستقبل نيس الاحد في ختام المرحلة.

وكان فيتينيا ثالث تعاقد لمرسيليا في الشتاء بعد لاعبي الوسط الاوكراني روسلان مالينوفسكي والمغربي عز الدين أوناحي الذي افتتح سجله في مباراته الاولى عندما دخل بديلا وسجل في الوقت بدل الضائع ضد نانت (2-0).

وفي أبرز المباريات، يلعب لنس الثالث المتخلف بنقطة عن مرسيليا مع مضيفه بريست فيما يحل موناكو على كليرمون.

إحصاءات

4- لم يسجل مبابي في آخر 4 مباريات في الدوري الفرنسي. حصل ذلك آخر مرة في ربيع 2018.

13- رقم قياسي سلبي لأنجيه، متذيل الترتيب، الذي أصبح أول فريق في دوري الدرجة الاولى يخسر 13 مباراة تواليًا.

10- حقق رين، خامس الترتيب، رقمًا قياسيًا في النادي بعشرة انتصارات تواليًا على أرضه.

© 2023 AFP