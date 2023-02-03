دوري "أن بي ايه": جيمس وديفيس يقودان ليكرز لمواصلة الصحوة

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس خلال المباراة ضد انديانا لايسرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الثاني من شباط/فبراير 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد النجمان ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس فريقهما لوس أنجليس ليكرز الى مواصلة الصحوة وانتزاع فوز غال من مضيفه إنديانا بايسرز 112-111 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وعانى ليكرز الساعي الى حصد الانتصارات لضمان مركز مؤهل الى الأدوار الإقصائية، لفترة طويلة في المباراة قبل أن تنتزع فوزًا مهمًا من بايسرز الذي كان صاحب الافضلية أغلب فترات المباراة وتقدم بفارق 15 نقطة في إحدى فتراتها قبل أن ينهار قبل دقيقتين و30 ثانية من نهايتها.

وقتها، تعملق "الملك" جيمس بتسجيله ثلاثية من مسافة بعيدة واضعا ليكرز في المقدمة ورافعا غلته الى 26 نقطة في المباراة مع سبع تمريرات حاسمة، وبات بحاجة إلى 63 نقطة نقطة فقط كي يحطم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري والموجود بحوزة الأسطورة كريم عبد الجبار (38.387 نقطة).

وعلق جيمس الذي يملك فرصة تحقيق هذا الانجاز الثلاثاء المقبل ضد أوكلاهوما سيتي أو الخميس المقبل ضد ميلووكي باكس، أول نادٍ في المسيرة الاحترافية لعبد الجبار قبل أن يصبح نجما لليكرز: "هذا أحد أكبر الأرقام القياسية في الرياضة بشكل عام، وهو أحد الأرقام التي لا نعتقد أنه سيتم تحطيمه أبدًا".

وأمَّن ديفيس فوز ليكرز بتسجيله السلة الحاسمة قبل 35 ثانية من نهاية المباراة التي كان أفضل مسجل فيها برصيد 31 نقطة مع 14 متابعة، قبل أن يقوم بعدها بصد محاولة تيريز هاليربورتون افضل مسجل في صفوف الخاسر ((26 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة).

وهو الفوز الثاني على التوالي لليكرز والـ25 في 53 مباراة فصعد الى المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية، فيما مني إنديانا بخسارته الرابعة تواليا والـ29 في 53 مباراة أيضا في المركز الحادي عشر للمنطقة الشرقية.

إصابة دونتشيتش

وحذا دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية حذو ليكرز وحقق فوزه الثاني تواليا عندما فرمل صحوة ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بالفوز عليه 134-117.

وشهدت المباراة ندية كبيرة في البداية حيث كسب الضيوف الربع الاول 35-34 ورد اصحاب الارض 36-34 في الثاني، قبل أن ينتفضوا في الثالث 35-22 ثم حسموا الاخير 29-26.

وفرض جمال موراي نفسه نجما للمباراة بتسجيله 33 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة، واضاف العملاق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" مع 22 نقطة و16 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

في المقابل، كان النجم ستيفن كوري كعادته الافضل في صفوف حامل اللقب الذي غاب عن صفوفه النجمان الاخران كلاي تومسون ودرايموند غرين بسبب الاصابة، بتسجيله 28 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وأضاف جوردان بول 22 نقطة دون ان يتفادى ووريرز الخسارة الاولى بعد ثلاث انتصارات متتالية والـ26 في 52 مباراة حتى الان هذا الموسم.

وتراجع ووريرز الى المركز التاسع في المنطقة الغربية التي يتصدرها ناغتس بـ36 فوزا مقابل 16 خسارة.

في دالاس، ألحق مافريكس خامس المنطقة الغربية خسارة عاشرة تواليا بضيفه نيو أورليانز بيليكانز عندما تغلب عليه 111-106 بفضل 31 نقطة لعملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي كان في طريقه الى تحقيق إنجاز جديد هذا الموسم لولا تعرضه لإصابة في كعب قدمه اليمنى اثر احتكاك مع الليتواني يوناش فالانسيوناش خلال محاولته تسجيل سلة ساحقة قبل سبع دقائق من نهاية الربع الثالث.

كانت غلته وقتها 31 نقطة ثماني متابعات وأربع تمريرات حاسمة. سمع صراخه وهو يعرج نحو غرفة تبديل الملابس، ويأمل فريقه الآن ألا تكون الإصابة شديدة جدا.

وفي باقي المباريات، فاز ميلووكي باكس على لوس أنجليس كليبرز 106-105، وكليفلاند كافالييرز على ممفيس غريزليز 128-113، ونيويورك نيكس على ميامي هيت 106-104، وشيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 114-98.

© 2023 AFP