كونتي قد يشرف على توتنهام بعد أيام من خضوعه لجراحة لاستئصال المرارة

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من المحتمل أن يعود المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي الذي خضع لجراحة لاستئصال المرارة لتسلم مهامه مع توتنهام بمواجهة مانشستر سيتي

لندن (أ ف ب) – قال الإيطالي كريستيان ستيليني المدرب المساعد في توتنهام الجمعة إن مواطنه أنتونيو كونتي قد يعود لتسلم مهامه الفنية بمواجهة مانشستر سيتي بعد أيام فقط من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

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وعاد كونتي إلى إيطاليا عقب الفوز على بريستون نورث أند من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3-صفر السبت في الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا، لكنه أصيب بألم شديد في البطن تم تشخيصه لاحقاً على أنه التهاب المرارة، فخضع لجراحة.

وعلى الرغم من أن كونتي كشف على إنستغرام أن الجراحة التي أجراها قد سارت بشكل جيد، إلاّ أنه لم يكن من المتوقع أن يكون على مقاعد البدلاء في رحلة فريقه إلى ملعب بطل الدوري في شمال لندن ضمن منافسات المرحلة 22 الأحد.

ولم يستبعد ستيليني احتمال عودة المدرب البالغ 53 عاماً لتولي مسؤولياته في توتنهام الذي يحتل المركز الخامس في البرميرليغ برصيد 36 نقطة.

قال "لا نعرف حتى الآن متى سيعود أنتونيو. كل شيء ممكن"، مضيفاً "الجراحة كانت جيدة. يتعافى بشكل جيد وفي الوقت الحالي هو في المنزل. لدينا يومان للمباراة ويمكن أن يحدث كل شيء".

وأكد ستيليني أن كونتي اتصل به بعد الجراحة للحديث عن التدريب والمباراة ضد سيتي.

وتابع "كنت لاعباً مع أنتونيو لذا أعرف جيداً عقليته وما يريده من الفريق".

وختم قائلاً "الجميع في الفريق مستعد لنقل فكرة أنتونيو إلى اللاعبين. بالنسبة لي ربما يكون الأمر أسهل من مساعد جديد لأنني أعرفه جيداً. بعث لي أنتونيو رسالة وهو يثق بنا تماماً".

© 2023 AFP