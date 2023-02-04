آلاف الإسرائيليين يحتجون على مشاريع حكومة نتانياهو

© جاك غويز / ا ف ب

أصبحت الاحتجاجات حدثًا أسبوعيًا في أمسيات السبت منذ تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كانون الأول/ديسمبر

تل ابيب (أ ف ب) – تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب السبت للأسبوع الخامس على التوالي احتجاجا على الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي تعتزم تنفيذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية.

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تحدت حشود تحمل الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء المطر في وسط شارع كابلان، ورفعت لافتات تصف الحكومة الجديدة بأنها "تهديد للسلام العالمي".

وكتب على لافتة أخرى "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل من نتانياهو".

صارت الاحتجاجات حدثًا أسبوعيًا في أمسيات السبت منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر مع تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات خرجت في عشرين مدينة في أنحاء البلاد، وقالت إن عشرات الآلاف تجمعوا في تل أبيب وحدها.

وكان من بين المتظاهرين في حيفا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد الذي قال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "سننقذ بلدنا لأننا غير مستعدين للعيش في بلد غير ديموقراطي".

عاد نتانياهو إلى السلطة بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية ودينية متشددة.

وأعلنت حكومته مذاك نيتها مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اجتماعية تثير قلق مجتمع المثليين وإصلاحات قضائية.

ستسمح الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.

كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، ما يمنح السياسيين مزيدًا من السيطرة على القضاء.

© 2023 AFP