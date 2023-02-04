بطولة ألمانيا: بين بايرن ونوير..هل تحترق الجسور؟

© ماركو برتوريلو / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الايطالي في 7 ايلول/سبتمبر 2022 في ميلانو

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – "كما لو أن قلبي قد اقتلع"، هكذا كان رد فعل الحارس المخضرم مانويل نوير على إقالة مدرب حراس المرمى في بايرن ميونيخ توني تابالوفيتش، وهو صديقه المقرب، مما يلخص الخلاف الكبير بين النادي البافاري وقائده المصاب والذي لا يمسّ.

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قبل عشرة أيام، أقيل مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش من منصبه بشكل مفاجئ، بعد ان بقي الى جانب حارس المرمى الدولي لسنوات، مما أشعل الخلاف بين نوير والنادي، وزادت الامور سوءًا مع الاطلالة الإعلامية الصريحة لبطل العالم 2014 في نهاية هذا الأسبوع.

بعد اصابته بجروح خطيرة أثناء التزلج والتي ادّت الى كسر في ساقه، في 9 كانون الاول/ديسمبر، اثر أيام قليلة من خروج ألمانيا المذلّ من الدور الاول لكأس العالم 2022، خرج نوير عن صمته في مقابلتين مع الموقع الرياضي المتخصص "ذي اتلتيك" والصحيفة اليومية الألمانية "سودويتشه تسايتونغ".

وعلّق نوير (36) على رحيل تابالوفيتش بقوله "إنها خيبة أمل كبيرة".

وتابع "نحن نتحدث عن الجانب الإنساني للأشياء، وكيف يتم التعامل مع موظف ذي قيمة. في بايرن، نريد أن نكون مختلفين، عائلة. ثم يحدث شيء لم أشهده من قبل. إنه أمر محزن للجميع".

بعض قصص الحب تنتهي بشكل سيء بشكل عام. ربما يكون ذلك الواقع الذي قد يفرض نفسه بين بايرن ونوير، الذي حرس عرين البافاري منذ أكثر من عقد وتحديدًا منذ صيف 2011، وتُوج معه بلقبين في دوري أبطال أوروبا (2013 و2020) وعشرة ألقاب في الدوري المحلي تواليًا، لكن يبدو أنّ آخر الفصول قد تُكتب الآن مع طلاق وشيك لا انفصال ودّي.

"طلقة واحدة وأنا على الأرض"

ويأتي هذا التصادم بين الجانبين قبل 10 ايام من المواجهة المرتقبة لبايرن امام باريس سان جرمان الفرنسي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 14 شباط/فبراير الحالي، فضلا عن وضع غير مريح للفريق البافاري في الـ "بوندسليغا" بخلاف المواسم الماضية.

مانويل نوير ومدرب حراس المرمى في بايرن ميونيخ توني تابالوفيتش في 19 آب/أغسطس 2016 © كريستوف ستاخ / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

في الصحافة، يقال أنّ نوير تأثر بشكل خاص بإقالة تابالوفيتش، الذي شغل مركز حارس مرمى شالكه لسنوات عدّة في بداية الالفية الثالثة قبل ان يحزم حقائبه وينتقل الى بايرن عام 2011 كمدرب لحراس المرمى.

بعد 11 موسما ونصف من الخدمة، قرر بايرن في 24 كانون الثاني/يناير المنصرم التخلي عن تابالوفيتش، بأثر فوري، مشيرًا إلى "خلافات في طريقة تنفيذ التعاون" معه.

وقال نوير لصحيفة ذي أتلتيك "لقد كانت ضربة لي، حيث كنت مسبقًا على الأرض بالفعل. كان الأمر كما لو أن قلبي قد اقتلع. كانت التجربة الأكثر وحشية في مسيرتي، وقد عرفت البعض منها".

ويضيف حارس المرمى إن تابالوفيتش عمل دائمًا "من اجل المجموعة بأكملها" في بايرن وليس فقط لنفسه.

ويؤكد نوير "لقد عرفنا دائمًا كيفية فصل العمل عن الحياة الخاصة".

الدخول في منافسة

اعتاد نوير على القيام بـ "نزهات" بعيدة عن حدود منطقة جزائه كعلامه عن تميّزه كحارس مرمى، وفي الصحافة ابى نوير الا ان يتمايز بتصريحاته، مما أثار حفيظة ادارة النادي التي لم تكن على علم بالمقابلتين قبل وقت قصير من نشرهما.

وحسب المعلومات الواردة من صحيفة بيلد اليومية الألمانية، فإن نوير قد يعاقب بدفع غرامة مالية على الأقل.

كما انه سيتعين علينا أن نرى كيف ستتطور علاقته مع مدرب الفريق الشاب يوليان ناغلسمان.

ويقول نوير "سأتحدث عن الأمور مع يوليان".

وأكد قائد بايرن "أنا أعمل معه بطريقة احترافية. كنا صادقين مع بعضنا البعض. إنه يعرف موقفي. أناضل من أجل رفاهية النادي ولن أكون أبدًا عقبة".

نوير، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة وينتهي عقده في صيف 2024، دخل في منافسة بعد انضمام الدولي السويسري يان سومر الى صفوف الفريق حتى صيف 2025.

وفي المنتخب الوطني، سيكون لدى كل من مارك أندريه تير-شتيغن وكيفن تراب أسئلة عدّة لطرحها عند عودة نوير إلى الملعب.

وقال نوير، الذي لا يخطط للاعتزال الدولي "من سيكون الأفضل سيلعب. إذا كنت أرغب في اللعب، يجب أن أكون الأفضل. لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو".

يبدو أنّ عين نوير ستكون على المشاركة مع منتخب بلاده التي تستضيف كأس اوروبا 2024 لكن هل سيكون مع بايرن في الصيف عند عودته؟

© 2023 AFP