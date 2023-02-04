بطولة فرنسا: حكيمي وميسي يقودان سان جرمان لقلب الطاولة على تولوز ومواصلة الصحوة

المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي (يمين) وصانع الالعاب الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي يحتفلان بهز شباك تولوز (2-1) في الدوري الفرنسي في الرابع من شباط/فبراير 2023.

باريس (أ ف ب) – قاد الدوليان المغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني ليونيل ميسي فريقهما باريس سان جرمان إلى مواصلة الصحوة بقلب الطاولة على الضيف تولوز بالفوز عليه 2-1 السبت على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

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وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف السبق عبر الهولندي برانكو فان دن بومن في الدقيقة 20، لكن حكيمي أدرك التعادل (38)، ثم صنع هدف الفوز لميسي (58).

وهو الفوز الثاني تواليا لباريس سان جرمان والسابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطارده المباشر مرسيليا الذي يستضيف نيس الاحد في ختام المرحلة، علما أن سان جرمان ومرسيليا سيلتقيان في قمة نارية الاربعاء المقبل على ملعب "فيلودروم" في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وعانى باريس سان جرمان الامرين لايقاف صحوة تولوز الذي مني بخسارته الاولى في المباريات الست الاخيرة في الدوري (أربع انتصارات وخسارة واحدة) فبقي ثانيا عشر برصيد 29 نقطة.

وخاض باريس سان جرمان في غياب هدافيه الدوليين كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور والمدافعين بريسنل كيمبيمبي والإسباني سيرجيو راموس بسبب الإصابة، ولاعب الوسط الدولي الايطالي ماركو فيراتي بسبب الإيقاف

واستمرت معاناة النادي الباريسي مع الاصابة عندما ارغم لاعب الوشط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز على ترك مكانه للفرنسي ال شادايل بيتشيابو في الدقيقة 14 بسبب اصابة في الفخذ.

ولم يكد سان جرمان يستفق من صدمة إصابة سانشيز حتى استقبلت شباكه هدفا للضيوف من ركلة حرة مباشرة انبرى لها الهولندي برانكو فان دن بومن بيمناه من خارج المنطقة واسكنها الزاوية اليمنى حيث كان حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما موجودا دون أن ينجح في إبعادها (20).

وكاد القائد قطب الدفاع الدولي البرازيلي ماركينيوس يدرك التعادل رأسية من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وخرجت (34).

وسجل الدولي المغربي زكرياء أبو خلال هدفا ثانيا لتولوز بضربة رأسية من مسافة قريبة ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (36).

وأدرك باريس سان جرمان التعادل عندما استغل المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي كرة من الجهة اليمنى فتوغل في اتجاه وسط الملعب متلاعبا بمدافعين عند مشارفها قبل أن يسددها قوية بيسراه من 22 مترا في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مكسيم دوب (38).

وتابع باريس سان جرمان افضليته في الشوط الثاني ونجح في التقدم عندما فعلها حكيمي مجددا بتلاعبه بدفاع الضيوف عند مشارف المنطقة فاستغل ميسي الكرة وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس دوب (58).

وحرم القائم ميسي من الثنائية برده تسديدته في الدقيقة الرابعة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب لاحقا تروا مع ليون، ورين مع ليل.

ويلتقي الأحد أيضا كليرمون فيران مع موناكو، ولوريان مع أنجيه، وأجاكسيو مع نانت، وستراسبورغ مع مونبلييه، وأوكسير مع رينس، وبريست مع لنس.

© 2023 AFP