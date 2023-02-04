دوري "أن بي ايه": فينيكس يسقط بوسطن المتصدر رغم غياباته

© مادي ماير / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – لم يتأثر فينيكس صنز بغياب نجميه المصابين ديفن بوكر وكاميرون جونسون، فألحق خسارة بمضيفه بوسطن سلتيكس متصدر ترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 106-94 الجمعة.

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ومع غياب بوكر وجونسون، بدا صنز غير قادر على تعويض خسارة قاسية لحقت قبل يومين امام أتلانتا هوكس بفارق 32 نقطة.

لكن سلتيكس، أفضل فريق في دوري "أن بي ايه" (37-16) وصاحب أقوى هجوم، اخفق في تخطي حاجز المئة نقطة للمرة الأولى على أرضه منذ كانون الأول/ديسمبر.

سجّل للخاسر جايلن براون 27 نقطة، لكن نجمه الآخر جايسون تايتوم اكتفى بعشرين (3 من 15 محاولة) معوّضاً فقط بالرميات الحرة (11 من 12).

في المقابل، تقدم فينيكس الذي سجل له ميكال بريدجز 25 نقطة، بفارق أكثر من عشرين نقطة في الربع الثاني الذي انهاه 57-44.

وصحيح أن رمية لاعب الارتكاز روبرت وليامس قلصت الفارق إلى نقطة في نهاية الربع الثالث، بيد ان بدلاء فينيكس حققوا بداية رائعة في الربع الأخير وتقدموا 8-0.

واضاف كريس بول 15 نقطة للفائز وكل من دي أندري أيتون والكرواتي داريو شاريتش 14.

© 2023 AFP