وفاة رئيس الوزراء المصري السابق شريف اسماعيل

رئيس الوزراء المصري السابق الراحل شريف اسماعيل © كينزو تريبويار / اف ب/ارشيف

القاهرة (أ ف ب) – اعلنت الرئاسة المصرية السبت وفاة رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل عن 67 عاما، علما بأنه تولى هذا المنصب إبان الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بين 2015 و2018.