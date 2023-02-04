وفاة رئيس الوزراء المصري السابق شريف اسماعيل
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القاهرة (أ ف ب) – اعلنت الرئاسة المصرية السبت وفاة رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل عن 67 عاما، علما بأنه تولى هذا المنصب إبان الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بين 2015 و2018.
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وكتب السيسي على موقع فيسبوك "أنعي بخالص الحزن والأسى رجلا فاضلا من خير رجال مصر"، مضيفا أن اسماعيل "تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات".
وأشرف اسماعيل اعتبارا من 2016 على إصلاحات اقتصادية صعبة ارتبطت خصوصا بقرض قيمته 12 مليار دولار (نحو 11 مليار يورو) تلقته مصر من صندوق النقد الدولي.
واستقال اسماعيل في 2018 مع بداية الولاية الثانية للسيسي. وخلفه مصطفى المدبولي الذي يشرف مذاك على الإصلاحات الاقتصادية.
© 2023 AFP