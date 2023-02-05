الحزب الديموقراطي يقر تعديل الجدول الزمني لانتخاباته التمهيدية

© اندرو كاباليرو رينولدز / ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن الاقتصاد في فيرجينيا بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2023

فيلادلفيا (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – اقرت اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي الأحد رسميًا تعديلا واسعا لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشح لولاية ثانية.

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خلال مؤتمر في فيلادلفيا، وافقت اللجنة على اقتراح يسمح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي العام المقبل. وهو تغيير يمنح وزنا أكبر للأميركيين من أصل افريقي في اختيار مرشحهم الرئاسي.

وتتميز ولايتا ايوا ونيوهامبشر بموقع خاص في الاجندة السياسية الأميركية لانهما تجريان قبل غيرهما الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين لاختيار المرشح من كل حزب الى البيت الابيض. والنتائج في هاتين الولايتين غالبا ما تكون مؤشرا عن مجرى الحملة الانتخابية.

لكن بايدن اقترح في كانون الأول/ديسمبر، بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية التي تضم عدداً كبيراً من الأميركيين الأفارقة.

ووافقت اللجنة بعد ذلك على الاقتراح، ولم يصوّت ضده سوى أعضاء يمثلون ولايتي آيوا ونيوهامبشر، قبل طرحه هذا الشهر لتصويت إدارة الحزب بمجملها.

قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واجه بايدن عددا من الإخفاقات في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر ونيفادا، قبل أن يحصد فوزاً ساحقاً في كارولينا الجنوبية ما سمح له بقلب المسار واختياره لمنافسة دونالد ترامب.

في العام المقبل، ستعقد أولى الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في 3 شباط/فبراير في كارولينا الجنوبية ثم في نيفادا ونيوهامبشر في 6 شباط/فبراير وجورجيا في 13 شباط/فبراير وميتشيغان في 27 شباط/فبراير.

وسيسعى بايدن إلى ولاية ثانية على الأرجح، إلا انه لم يعلن ترشحه رسمياً بعد.

وينوي الحزب الجمهوري من جانبه، بدء انتخاباته التمهيدية في ولاية أيوا في عام 2024.

© 2023 AFP