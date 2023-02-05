المعارض موسوي يدعو الى "تغيير جذري" في النظام السياسي في إيران

طهران (أ ف ب) – دعا مير حسين موسوي أحد أبرز الوجوه المعارِضة في إيران والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الى "تغيير جذري" في نظام سياسي بات يواجه "أزمة مشروعية" في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني قبل أشهر.

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ورأى موسوي إن "إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل نساء-حياة-حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقع الكتروني عائد له وتداولتها وسائل إعلام محلية الأحد.

ويشير موسوي الموضوع قد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاما، الى الشعار الرئيسي الذي رفعه المحتجون الذين نزلوا الى الشوارع اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر، بعد وفاة أميني (22 عاما) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

واعتبر أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل "أزمات متداخلة (...) اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية".

ودعا موسوي الذي تولى رئاسة الوزراء في الجمهورية الإسلامية بين 1981 و1989، الى إجراء "استفتاء حرّ وعادل بشأن الحاجة الى صياغة دستور جديد" للبلاد، نظرا الى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي "غير مستدامة".

وترشح موسوي (80 عاما) للانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد.

وندد موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ"الحركة الخضراء".

ووضع المعارضان وزوجتاهما قيد الإقامة الجبرية اعتبارا من مطلع العام 2011.

وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين "كما خلال ثورة الشعب في 1979"، في إشارة للثورة الإسلامية، "إجراء مراجعات جذرية (...) تتيح تدشين مسار الحرية، العدالة، الديموقراطية والتنمية".

واعتبر أن "رفض القادة الاقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي (...) اثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة".

© 2023 AFP