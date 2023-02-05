بطولة ألمانيا: بايرن يعود الى سكة الانتصارات بعشرة لاعبين

لاعبو بايرن يحتفلون بهدف الفرنسي كينغسلي كومان (الثاني من اليسار) في مرمى فولفسبورغ خلال لقاء الفريقين في الدوري الألماني لكرة القدم. فولفسبورغ في 5 شباط/فبراير 2023

برلين (أ ف ب) – عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 4-2 رغم النقص العددي في صفوفه الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ما سمح له باستعادة الصدارة.

إعلان اقرأ المزيد

ودخل فريق المدرب يوليان ناغلسمان الى اللقاء على خلفية ثلاثة تعادلات متتالية في الدوري منذ بداية 2023 وفي المركز الثاني بعد فوز أونيون برلين على ماينتس 2-1 السبت.

لكن النادي البافاري، القادم من فوز كبير 4-صفر في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس على حساب ماينتس، استعاد توازنه الأحد وتصدر مجدداً بفارق نقطة أمام أونيون برلين، وذلك قبل تسعة أيام من زيارته الى العاصمة الفرنسية لمواجهة مع باريس سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدين بايرن بالانتصار الحادي عشر للموسم الى الفرنسي كينغسلي كومان الذي سجل هدفين قبل مرور ربع ساعة على البداية، والى الشاب جمال موسيالا الذي حسم الأمور نهائياً لصالح فريقه بتسجيله الهدف الرابع حين كان فريقه ناقص العدد بعد طرد يوزوا كيميش.

وسجل كومان الأول في الدقيقة 9 من كرة قوسية من الجهة اليسرى كانت تستهدف زميله توماس مولر، لكنها واصلت طريقها الى الزاوية اليسرى وخدعت الحارس فلوريان ماير.

وسرعان ما أضاف الفرنسي الهدف الثاني من تسديدة رائعة "على الطاير" بعد عرضية من الوافد الجديد البرتغالي جواو كانسيلو (14)، قبل أن يسجل مولر الثالث بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها كيميش (19).

وبذلك، احتفل ابن الـ33 عاماً بأفضل طريقة بمعادلته الرقم القياسي لعدد المباريات في الدوري بقميص بايرن بالنسبة للاعب ميدان والمسجل باسم الراحل غيرد مولر (427).

طرد كيميش ونهاية مثيرة

وحاول مدرب بايرن السابق الكرواتي نيكو كوفاتش تدارك الموقف، فأجرى تبديلاً مبكراً جداً بإخراج الفرنسي ماكسونس لاكروا والزج بالبولندي ياكوب كامينسكي (30)، فكان مصيباً بقراره إذ نجح الأخير في تقليص الفارق قبيل نهاية الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة بينية من البرازيلي باولو أوتافيو، فتقدم بالكرة قبل أن يسددها أرضية الى يسار الوافد الجديد الحارس السويسري يان سومر الذي لمسها من دون أن يتمكن من اعتراضها (44).

ووجد بايرن نفسه تحت ضغط كبير في بداية الشوط الثاني وهدد فولفسبورغ مرمى سومر في أكثر من مناسبة، ثم تعقدت مهمة النادي البافاري بعد اضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد كيميش بعد حصوله على الإنذار الثاني (54).

وحاول فولفسبورغ استثمار التفوق العددي وأجبر سومر على التدخل مرات عدة لإنقاذ فريقه الذي نجح في استيعاب فورة مضيفه وصولاً الى توجيهه الضربة القاضية للأخير بهدف رابع سجله موسيالا بعد مجهود فردي رائع وتسديدة الى يسار الحارس (73)، مسجلاً هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

لكن فولفسبورغ رفض الاستسلام لفكرة تلقيه الهزيمة السادسة وعاد له الأمل مجدداً بتقليصه الفارق في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من داخل المنطقة للسويدي ماتياس سفانبرغ بعدما وصلته الكرة من الإنكليزي-الألماني فيليكس نميشا.

واعتقد فولفسبورغ أنه سجل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد استشارة "في أيه آر" بسبب خطأ من ريدل باكو على ليون غوريتسكا (83)، تدخل سومر في الوقت بدل الضائع ليتصدى لتسديدة سفانبرغ (3+90).

بريمن يفك عقدته في شتوتغارت

وفَكَّ فيردر بريمن عقدته في ملعب شتوتغارت وحقق فوزه الأول على أرض الأخير منذ عشرة أعوام، وذلك بعدما تغلب عليه 2-صفر.

وبدا الفريقان في طريقهما الى التعادل السلبي في مباراة احتاج شتوتغارت للفوز بها من أجل تعزيز حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء، لكن بريمن حسم الأمور لصالحه في الشوط الثاني بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 59 عبر الدنماركي ينز ستاغه، قبل أن يضيف مارفن دوكش الثاني في الدقيقة 77.

وبفوزه الأول على أرض شتوتغارت منذ أن تغلب عليه 4-1 في 9 شباط/فبراير 2013، رفع بريمن رصيده الى 27 نقطة وصعد الى المركز الثامن بعدما استفاد من سقوط باير ليفركوزن الجمعة أمام أوغسبورغ (صفر-1) وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه (صفر-صفر) السبت.

أما شتوتغارت الذي لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم، فبقي في المركز السادس عشر الذي يؤهله لخوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة بهزيمته التاسعة للموسم.

© 2023 AFP