بطولة ألمانيا: حميدجيتش ينتقد نوير: "وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح بايرن"

© ماركو برتوريلو / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الايطالي في 7 ايلول/سبتمبر 2022 في ميلانو

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – انتقد اللاعب البوسني السابق والمدير الرياضي الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، حسن صالح حميدجيتش، الحارس الدولي مانويل نوير مؤكداً انه وضع "مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي" عقب التصريحات الإعلامية الأخيرة لحامي عرين منتخب "دي مانشافت" المصاب حالياً.

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وكان نوير الذي احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الـ 37 وفي مقابلتين مع الموقع الرياضي المتخصص "ذي اتلتيك" والصحيفة اليومية الألمانية "سودويتشه تسايتونغ"، انتقد بشدّة إقالة مدرب حراس المرمى منذ 2011 وصديقه المقرب توني تابالوفيتش، من قبل إدارة النادي البافاري في 24 الشهر الحالي.

قال الحارس الألماني الدولي الذي سيبقى بعيداً عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب كسر في ساقه اليمنى تعرض له جراء ممارسته رياضة التزلج "كانت ضربة بالنسبة لي، بينما أنا كنت منهاراً. بدا الأمر كما لو أن قلبي قد اقتلع".

لم تنل تصريحات نوير استحسان حميدجيتش اذ ردّ خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الأحد بأن "خيبة الأمل" التي عبّر عنها نوير بشأن إقالة تابالوفيتش "تؤثر علينا أيضاً، لأن مانويل وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي".

وأضاف "أفهم أن يتأثر مانويل شخصياً. لكن بصفته قائد الفريق، كنت أتوقع موقفاً مختلفاً منه"، مؤكداً أن "القرار الصعب" بشأن تابالوفيتش لا علاقة له بنوير و"قد شرحنا له الأمر".

وتأتي تصحريات نوير قبل 10 أيام من الموقعة بين العملاق البافاري وباريس سان جرمان الفرنسي على ملعبه "بارك دي برانس" في ذهاب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واعتبر حميدجيتش أن الخلاف الدائر هو، إلى جانب المواجهة المنتظرة في المسابقة القارية الأم، "قضية أخرى مهمة للغاية يجب حلها مع مانويل".

وختم قائلاً "إذا كانت هناك عواقب، سنناقشها أولاً مع مانويل".

© 2023 AFP