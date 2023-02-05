بطولة إسبانيا: برشلونة يبتعد 8 نقاط في الصدارة بفوزه على إشبيلية مقابل سقوط ريال

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لاعب ريال مدريد ماركو أسنسيو يسدد ويهدر ركلة جزاء بمواجهة ريال مايوركا على ملعب مايوركا في بالما في 5 شباط/فبراير 2023

مدريد (أ ف ب) – ابتعد برشلونة ثماني نقاط في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه 3-0 على ضيفه إِشبيلية الاحد، مقابل سقوط غريمه ومطارده المباشر ريال مدريد بالنيران الصديقة أمام مضيفه ريال مايوركا 0-1 ضمن المرحلة العشرين.

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على ملعب كامب نو، حقق برشلونة انتصاره الخامس تواليًا في الدوري بأهداف جوردي ألبا (58) وغافي (70) والبرازيلي رافينيا (79).

أما في جزيرة مايوركا، سقط ريال بهدف عكسي سجله مدافعه ناتشو.

ورفع النادي الكاتالوني رصيده الى 53 نقطة مقابل 45 لريال مدريد، علمًا أن المرحلة شهدت على فشل الفرق الخمسة جميعها خلف برشلونة في تحقيق الفوز.

وهذا الفوز العاشر لبرشلونة في آخر 11 مباراة في الدوري ولم يخسر في آخر 15 مباراة في جميع المسابقات.

وأجرى المدرب تشافي هرنانديس تغييرًا واحدًا على التشكيلة التي بدأت في الفوز ضد ريال بيتيس الاربعاء (2-1)، مشركًا ألبا في مركز الظهير الايسر بدلا من ألخاندرو بالاديه.

إلا أنه تعرض لانتكاسة مبكرة بإصابة القائد سيرجيو بوسكيتس في كاحله ليحل بدلا منه العاجي فرانك كيسييه في الدقيقة الثامنة.

وسيطر الكاتالوني على مجريات الشوط الاول لكنه لم يصنع الكثير من الفرص، إذ كانت أخطرها للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى داخل المنطقة سددها تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو برجله الى ركنية (17).

ومن الكرة الناتجة عنها التي نفذها بيدري، تابع المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو برأسية مرت بجانب القائم.

وجاءت التسديدة الوحيدة الاخرى على المرمى في الشوط الاول بكرة قوية من خارج المنطقة من ليفاندوفسكي، ارتمى لها بونو ببراعة وحولها الى ركنية (27).

واختلف سيناريو الشوط الثاني ونجح برشا في الوصول الى الشباك بعد أن رفع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن كرة خلف المدافعين الى داخل المنطقة نحو رافينيا، منه الى كيسييه الذي مررها جميلة مخادعة الى ألبا ليتابعها الأخير بيسراه زاحفة في اسفل الزاوية اليسرى (58).

وضاعف غافي النتيجة عندما رفع الفرنسي جول كونديه كرة جميلة فوق المدافعين الى رافينيا على الرواق الايمن نحو مشارف المنطقة، استلمها البرازيلي ومررها رائعة بينية مرّت بين أربعة لاعبين نحو القائم الاخر على باب المرمى تابعها الاسباني في الشباك مسجلا هدفه الاول بالقميص رقم 6 الذي بات يحمله على غرار مدربه واسطورة برشلونة تشافي (70).

وبعد أن مرت كرة ليفاندوفسكي من ركلة جرة على مشارف المنطقة قريبة من القائم (77)، سجل رافينيا الهدف الثالث بتمريرة رائعة من ألبا عن الجهة اليسرى الى امام المرمى (79).

لعنة الاصابات تطارد ريال

واستفاد برشلونة بأفضل طريقة من سقوط ريال مدريد أمام ريال مايوركا بالنيران الصديقة بهدف مدافعه ناتشو (13)، في مباراة أهدر خلالها جناحه المهاجم ماركو أسنسيو ركلة جزاء صدها حارس مايوركا الصربي بريدراغ رايكوفيتش (60).

قال ناتشو "كان الأمر صعبًا بسبب توقيت المباراة، الخصم، وكل شيء يصبح معقدًا عندما يتقدمون في النتيجة. كانوا محظوظين في الهدف كما أهدرنا ركلة جزاء".

من أصل 29 خطأ ارتكبه مايوركا في المباراة، 10 منها على البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يعاني هذا الموسم من خشونة الخصوم والهتافات العنصرية.

تابع ناتشو في هذا الصدد "أعتقد أن هناك جوًا يتطور حول فينيسيوس لا يخدم أحد، لا اللاعب، ولا كرة القدم، ولا المشجعين الذين يتورطون في النهاية معه".

وتابع "يجب أن نستمتع بكرة القدم التي هي رياضة جميلة - علينا ترك الخلافات والهراء في جانب واحد".

وتوالت لعنة الاصابات في صفوف ريال، إذ أصيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في فخذه أثناء فترة الإحماء، ليحلّ الأوكراني أندري لونين بدلاً منه بين الخشبات الثلاث.

وانضم كورتوا إلى المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، بعد تعرضه لاصابة بفخذه على غرار زميله المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

كما أعلن الميرينغي السبت إصابة لاعب وسطه البلجيكي إدين هازار في ركبته اليسرى، فيما اضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لوضع تشكيلة غاب عنها أيضاً الفرنسي فيرلان مندي ولوكاس فاسكيس للسبب ذاته، وأجلس الالماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء للراحة قبل 3 أيام من المواجهة المنتظرة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

"خسارة مؤلمة"

قال أنشيلوتي "إنها خسارة مؤلمة كثيرًا. مباراة صعبة، مع الكثير من الأخطاء والكثير من التوقفات... لكن ليس لدينا الوقت للتركيز على هذه الهزيمة. لدينا كأس العالم للأندية التي نريد الفوز بها، وبعد ذلك سنقاتل من أجل الليغا حتى النهاية".

وتابع عن فينيسيوس "أعتقد أن كل ما يحدث وحدث ليس خطأ فيني. فيني يريد فقط أن يلعب كرة القدم، وأبعد من ذلك، هناك جو من الاستفزاز. لقد أساءوا إليه، هذا ما يحدث".

بعد ساعات، أحفق سوسييداد، مفاجأة الموسم، بالاستفادة من سقوط ريال مدريد وسقط بدوره على أرضه ضد بلد الوليد 1-0 بهدف الكندي كايل لارين (73).

وفشل بالتالي في تقليص الفارق الى ثلاث نقاط مع الملكي وبقي ثالثًا برصيد 39 نقطة متقدمًا بأربع نقاط على أتلتيكو الذي تعادل السبت مع خيتافي.

كما تعادل جيرونا مع ضيفه فالنسيا 1-1.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء رايو فايكانو مع ألميريا.

© 2023 AFP