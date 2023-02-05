بطولة إنكلترا: نوتنغهام يبتعد عن منطقة الهبوط ويزيد محن ليدز

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الويلزي برينن جونسون يحتفل بهدفه لصالح نوتنغهام فوريست ضد ليدز يونايتد في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 5 شباط/فبراير 2023

نوتنغهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – ابتعد نوتنغهام فوريست ست نقاط عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 1-0 بهدف رائع للويلزي برينن جونسون، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد.

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وسجل جونسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة "على الطاير" من خارج منطقة الجزاء.

وتألق الحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس في مباراته الاولى مع نوتنغهام بعد وصوله من باريس سان جرمان الفرنسي في نافذة الانتقالات الشتوية، ليساهم في حصد فريقه النقاط الثلاث.

ورفع نوتنغهام رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث عشر بعد أن حقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات في الدوري، فيما بقي ليدز من دون فوز في الـ"برميرليغ" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ويحتل المركز السابع عشر، على بُعد مركز من منطقة الهبوط بفارق الاهداف أمام ايفرتون الذي حقق مفاجأة مدوية السبت عندما تغلب على أرسنال المتصدر.

ويمكن لمانشستر سيتي أن يقلص الفارق الى نقطتين مع النادي اللندني عندما يحل على توتنهام لاحقًا في ختام وقمة المرحلة.

© 2023 AFP