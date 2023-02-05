بطولة إيطاليا: نابولي يواصل زحفه نحو لقبه الاول منذ 1990 بفوزه على سبيتسيا

© ألبرتو بيتسولي / ا ف ب

مهاجم نابولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا يفتتح التسجيل لفريقه من ركلة جزاء في مرمى سبيتسيا على ملعب ألبرتو-بيكو ستاديوم في لا سبيتسيا في 5 شباط/فبراير 2023

روما (أ ف ب) – واصل نابولي زحفه للظفر بلقبه الأول منذ عام 1990 بفوزه على مضيفه سبيتسيا 3-صفر الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وفرض النيجيري فيكتور أوسيمهن نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين (68 و73)، معززاً صدارته في ترتيب الهدافين إلى 16 هدفاً، فيما سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

-"كل الانتصارات مهمة"-

قال أوسيمهن لشبكة "سكاي" عقب نهايةالمباراة "كل الانتصارات مهمة، نحن بحاجة للحفاظ على الزخم ومحاولة الفوز في جميع المباريات".

وأضاف المهاجم البالغ 24 عاماً "لن يكون الأمر سهلاً بالطبع، الدوري الإيطالي دوري تنافسي للغاية وعلينا أن نكون في قمة لعبنا. نعود ونستعد للمباراة التالية، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وفي لقطة تنم عن روح رياضية عالية، توجه أوسيمهن إلى المدرجات في ملعب ستاديو بيكو للاعتذار من مشجعة أصابتها عن طريق الخطأ احدى تسديداته أثناء تمارين التحمية قبيل انطلاق المباراة.

وبعدما عانق أوسيمهن المرأة والتقط معها صور سيلفي، تحدث عما حصل قائلاً "أعتقد أنها كانت تنظر إلى هاتفها، حين أصابتها الكرة في وجهها وشعرت بالأسف الشديد، لأنني لم أقصد القيام بذلك"، وختم "كان عليّ أن أظهر تقديري وأقول آسف لذلك".

وهو الفوز الخامس توالياً لنابولي في الدوري، منذ خسارته الوحيدة هذا الموسم أمام إنتر صفر-1 في المرحلة السادسة عشرة.

ويقدّم النادي الجنوبي الذي حقق فوزه الثامن عشر أداء رائعاً هذا الموسم في سعيه المستمر للفوز بلقبه الأول في "سيري أ" منذ العام 1990 حين قاده الراحل الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد 1987.

ويحلّق نابولي منفرداً في الصدارة حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة، متقدماً بفارق 16 نقطة عن مطارده المباشر إنتر الذي يستقبل في ديربي مادونينا جاره ميلان في وقت لاحق اليوم في قمة مباريات هذه المرحلة. في المقابل، تجمد رصيد سبيتسيا الذي مُني بخسارته الرابعة توالياً في مختلف المسابقات والساعي لتفادي الهبوط عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وقرر لوتشانو سباليتي مدرب نابولي الاعتماد على التشكيلة الأساسية ذاتها الفائزة على روما 2-1 في المرحلة السابقة، مع المكسيكي هيرفينغ لوتسانو والمتألق كفاراتسخيليا على الجناحين، وأوسيمهن في المقدمة.

فشل نابولي في ترجمة استحواذه على الكرة (63 في المئة) إلى هدف السبق في الشوط الأول، ليسيطر التعادل السلبي في أخطر فرص الضيف مع رأسية جوفاني دي لورنتسو مرت بجوار القائم (11).

ونجح نابولي في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني بعد لمسة يد على المدافع البولندي أركاديوش ريكا داخل المنطقة، نفذها كفاراتسخيليا بنجاح على يمين الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي (47)، في ثامن أهدافه هذا الموسم في الدوري.

واعتقد أوسيمهن انه ضاعف النتيجة لفريقه، إلا أن الهدف الذي سجله ألغي بسبب خطأ منه على المدافع ماتيا كالدارا (62)، قبل أن يهز مجدداً الشباك بعد خطأ في التشتيت من المدافع الويلزي إيثان أمبادو لتصل الكرة إلى منطقة الجزاء تابعها مهاجم نابولي رأسية في المرمى الخالي بعدما تفوق في الصراع الهوائي على الحارس (68).

وأضاف أوسيمهن الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بعد تمريرة من كفاراتسخيليا (73)، ليخرج الأخير بعد دقيقة ويحلّ بدلا منه لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي، فيما حلّ الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بدلاً من الهداف النيجيري (82).

ويلعب لاحقاً تورينو مع أودينيزي، وفيورنتينا أمام بولونيا.

وتتابع المنافسات الإثنين بلقاءي فيرونا مع لاتسيو، ومونتسا أمام سمبدوريا. على أن تختتم الإثنين بمباراة ساليرنيتانا أمام يوفنتوس.

بور-د ح

© 2023 AFP