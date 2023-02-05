بطولة فرنسا: سان جرمان "يناقش حالياً" تمديد عقد ميسي (المستشار الكروي)

نجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي يصافح مستشار كرة القدم في النادي البرتغالي لويس كامبوس في مقر التمارين بالقرب من باريس في 5 كانون الثاني/يناير 2023

باريس (أ ف ب) – أكد البرتغالي لويس كامبوس مستشار كرة القدم في باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد أن نادي العاصمة "يناقش حالياً" تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، مشدداً على أنه سيكون "سعيداً" أن يتمكن بطل العالم من "الاستمرار" في سان جرمان.

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قال كامبوس في مقابلة مع برنامج "تيليفوت" على القناة الفرنسية "تي أف1": "نحن في نقاش. لا يمكنني إخفاء ذلك، أوّد أن يكون معنا في هذا المشروع، أن يتمكن من الاستمرار معنا".

وتابع "سأكون سعيداً إذا استمر، لكننا نتحدث في الوقت الحالي لمحاولة الوصول إلى الهدف المرجو، والاستمرار في وجود ليو ميسي معنا".

ويتوجب على ميسي، في سن الخامسة والثلاثين، أن يقرر مستقبله، وذلك بعد عدة أسابيع من قيادته منتخب "ألبيسيليستي" إلى لقبه العالمي الثالث في مونديال قطر 2022.

وكان ميسي، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، انضم إلى باريس عام 2021 لمدة موسمين (بالإضافة إلى موسم اختياري) في انتقال فاجأ عالم الكرة المستديرة من النادي الأحب إلى قلبه برشلونة الاسباني حيث أمضى معظم مسيرته.

ورحّب كامبوس بمشاركة "البرغوث" الصغير في المشروع الباريسي، مستشهداً على سبيل المثال بأدائه أمام مونبلييه الأربعاء في الدوري حيث ساهم بهدف من ثلاثية فريقه 3-1.

أضاف البرتغالي "في الشوط الأول، قلت له: +ليو عليك أن تقود الجميع معك+، فأجاب +الهدوء+، وبالفعل خاض شوطاً ثانياً استثنائيا".

ويأتي تألق ميسي الذي سجل هدف الفوز أمام تولوز 2-1 السبت ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري، في وقت يحتاج إليه سان جرمان كونه يفتقد لجهود مهاجمه كيليان مبابي للاصابة، في حين غاب البرازيلي نيمار عن المباراتين الأخيرتين بسبب شد عضلي.

وينتظر سان جرمان تحديات صعبة في الاسابيع المقبلة حيث يحلّ ضيفاً الأربعاء المقبل على غريمه مرسيليا في ثمن نهائي الكأس، ليقابل موناكو ضمن منافسات المرحلة 23، قبل الاستحقاق الأوروبي الصعب في "بارك دي برانس" أمام بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 14 شباط/فبراير الحالي.

وعن اصابة مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف 2022، قال كامبوس المقرب جداً منه "خسارة كيليان بالطبع أمر صعب، لقد رأيته حزيناً للغاية بسبب إصابته".

وأضاف "لكنني رأيته بعد ذلك يعمل منذ الصباح لتسريع شفائه قدر الإمكان. يملك شخصية الفائز وهو مميز للغاية. إنه بالفعل أفضل مهاجم في العالم".

وفشل سان جرمان في سد الفراغ الذي خلفه مبابي بعدما لم تصل صفقة إعارة الدولي المغربي حكيم زياش من تشلسي الانكليزي إلى نهاية سعيدة، حيث ارسل الأخير الأوراق الخاصة بالانتقال بعد اقفال سوق الانتقالات الشتوية.

وعن هذا الشأن، قال كامبوس "كان اللاعب معنا، فعلنا كل شيء، لكن كما هي الحال في جميع انتقالات اللاعبين، نحتاج أن يعمل الأفرقاءالثلاثة بشكل جيد (...) لسوء الحظ، في اللحظة الأخيرة، لم ينجح الأمر مع الطرف الآخر (تشلسي)".

© 2023 AFP