بطولة فرنسا: موناكو يعزز حظوظه في سباق دوري الأبطال

لاعبو موناكو يحتفلون بهدف التقدم للمدافع التشيلي غييرمو ماريبان على كليرمون فيران في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب غابرييل مونبيي في كليرمون فيران وسط فرنسا في 5 شباط/فبراير 2023

باريس (أ ف ب) – عزز موناكو حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه على مضيفه كليرمون فيران 2-صفر الأحد، مع تتابع منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وحسم نادي الإمارة النتيجة لصالحه بعد 10 دقائق من صافرة بداية المباراة بهدفي التشيلي غييرمو ماريبان (3) والسويسري بريل إمبولو (13).

ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطتين عن مرسيليا الثاني الذي يستقبل نيس في وقت لاحق، وبفارق نقطة عن لنس الثالث الذي يحلّ ضيفاً على بريست اليوم أيضاً. ويتربع باريس سان جرمان على الصدارة مع 54 نقطة عقب فوزه على تولوز 2-1 السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد كليرمون الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً أمام نانت وليل، عند 30 نقطة في المركز العاشر.

ولم يذق موناكو الذي يواجه سان جرمان في 11 الشهر الحالي طعم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، ففاز في 5 وتعادل في إثنتين، علماً أن خسارته الأخيرة في "ليغ1" تعود إلى المرحلة الخامسة عشرة أمام مرسيليا 2-3.

وتتابع المباريات فيلعب لاحقاً، لوريان مع أنجيه، وأجاكسيو مع نانت، وستراسبورغ مع مونبلييه، وأوكسير مع رينس.

بور-د ح

© 2023 AFP