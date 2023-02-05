بطولة فرنسا: نيس يلحق بمرسيليا الهزيمة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر

© تييري زوكولان / ا ف ب

لاعبو موناكو يحتفلون بهدف التقدم للمدافع التشيلي غييرمو ماريبان على كليرمون فيران في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب غابرييل مونبيي في كليرمون فيران وسط فرنسا في 5 شباط/فبراير 2023

باريس (أ ف ب) – ألحق نيس بمضيفه مرسيليا الثاني هزيمته الأولى منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر، بالفوز عليه في عقر داره 3-1 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ودخل مرسيليا الى اللقاء على خلفية سبعة انتصارات في آخر ثماني مراحل ومن دون هزيمة لتسع مراحل متتالية، لكن نيس تفوق عليه في معقله وألحق به الهزيمة الأولى منذ المرحلة 12 حين سقط أمام لنس صفر-1 على أرضه أيضاً.

وبهزيمته الرابعة للموسم، تجمد رصيد مرسيليا عند 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن غريمه باريس سان جرمان المتصدر الذي يتواجه معه الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس، وعلى نفس المسافة من لنس الثالث المتعادل الأحد مع مضيفه بريست 1-1.

أما نيس، فرفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الثامن.

وبدأ المدرب الكرواتي لمرسيليا إيغور تودور اللقاء بإشراك الوافد الجديد البرتغالي فيتينيا الذي بات أغلى صفقة في تاريخ النادي المتوسطي بعد قدومه من براغا في صفقة قدرت بـ32 مليون مع احتساب المكافآت.

وفي المقابل، بقي الوافد الجديد الآخر المغربي عز الدين أوناحي على مقاعد البدلاء بجانب التشيلي أليكسيس سانشيس، بعدما حقق بداية مثالية مع فريقه الجديد إذ سجل هدفاً جميلاً في أول ظهور له الأربعاء حين دخل بديلاً في الفوز على نانت 2-صفر في المرحلة السابقة.

ولم تكن بداية مرسيليا مثالية، إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 38 عندما سدد غايتان لابورد كرة من قرابة 20 متراً، فصدها الحارس الإسباني باو لوبيس لكنها سقطت أمام سفيان ديوب الذي تابعها في الشباك.

ثم اكتملت المفاجأة حين أضاف نيس الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر لابورد الذي كان بدوره هذه المرة في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك بعدما صد لوبيس تسديدة لكيفرين تورام (44).

لكن مرسيليا عاد الى اللقاء بفضل الوافد الجديد البديل الأوكراني روسلان مالينوفسكي، إذ قلص الأخير الفارق في الدقيقة 60 بعد تمريرة من أليكسيس سانشيس الذي دخل الملعب مع لاعب أتالانتا الإيطالي السابق بعد استراحة الشوطين على حساب فيتينيا وديميتري باييت توالياً.

لكن نيس وجه الضربة القاضية لمضيفه وأكد فوزه الأول في "استاد فيلودروم" منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بتسجيله الهدف الثالث عبر البديل الجزائري بلال براهيمي بتسديدة جميلة من مشارف المنطقة الى الزاوية بعيداً عن متناول لوبيس بعد تمريرة من أنطوان مندي (85).

موناكو يعزز حظوظه القارية

وعزز موناكو حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه كليرمون فيران 2-صفر.

وحسم نادي الإمارة النتيجة لصالحه بعد 10 دقائق من صافرة بداية المباراة بهدفي التشيلي غييرمو ماريبان (3) والسويسري بريل إمبولو (13).

ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطتين عن مرسيليا ولنس الثالث الذي أنقذ نقطة وخرج بالتعادل مع مضيفه بريست بهدف لجوناتان غرادي (83) مقابل هدف لجيريمي لو دوارون (54)، ليفشل في تحقيق الفوز لمرحلة ثالثة توالياً.

في المقابل، تجمد رصيد كليرمون الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً أمام نانت وليل، عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولم يذق موناكو الذي يواجه سان جرمان في 11 الشهر الحالي، طعم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، ففاز في 5 وتعادل في إثنين، علماً أن خسارته الأخيرة في "ليغ1" تعود إلى المرحلة الخامسة عشرة أمام مرسيليا 2-3.

وفرط لوريان بنقطتين ثمينتين في الصراع من أجل المشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك بتعادله السلبي على أرضه مع أنجيه الأخير، ليكتفي بنقطة رفع بها رصيده الى 36 في المركز السابع بفارق أربع نقاط عن رين الخامس، فيما بقي ضيفه في ذيل الترتيب بتسع نقاط فقط.

وحقق ستراسبورغ فوزه الثالث للموسم بتغلبه 2-0 على ضيفه مونبلييه بهدفين للسنغالي حبيب ديالو، ليتقدم الى المركز السابع عشر أمام أجاكسيو بفارق الأهداف، مستفيداً من خسارة الأخير على أرضه أمام نانت بهدفين لإيفان غيسان (65) ولودوفيك بلاس (89 من ركلة جزاء).

وسجل ديالو الأول بعد 13 ثانية فقط، ما يجعله صاحب ثاني أسرع هدف في الدوري هذا الموسم خلف كيليان مبابي الذي احتاج الى 8 ثوانٍ من أجل وضع سان جرمان في المقدمة خلال مباراته وليل في 21 آب/أغسطس، والثاني في الدقيقة 45.

وحقق ستراسبورغ فوزه الثاني فقط في آخر 12 مرحلة رغم اضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد لاعب الوسط العاجي جان-أود أهولو.

واكتفى الجريح الآخر أوكسير بنقطة من تعادله السلبي على أرضه مع رينس، ليبقى في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ14 نقطة، مقابل 30 لضيفه الذي تقدم الى المركز العاشر أمام كليرمون بفارق الأهداف.

© 2023 AFP