لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي

© فيل ماغاكوي / ا ف ب/ارشيف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في بريتوريا في 23 كانون الثاني/يناير 2023

بغداد (أ ف ب) – وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الأحد إلى العراق للقاء قادة البلاد ومناقشة مسائل بينها خصوصا ملفا الطاقة والأمن الغذائي في ضوء النزاع في أوكرانيا حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية.

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وقال المتحدث أحمد الصحاف لوكالة فرانس برس إن لافروف وصل إلى بغداد مساء الأحد على رأس وفد كبير يضم مستثمرين وممثلين عن شركات نفط وغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن الصحاف قوله إن لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين صباح الاثنين. كذلك سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشار الصحاف إلى أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه"، مشددا على "أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي ولا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة".

كان الصحاف أوضح لفرانس برس الخميس أن الوزير الروسي ونظيره العراقي "سيناقشان أيضا التحولات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها ووجهة النظر العراقية حيال العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وأشار الصحاف إلى أن بلاده تؤيد "أي عملية حوار تتيح نزع فتيل هذا التصعيد وتخفيف الأزمات (...) خصوصا في قطاعي الأمن الغذائي والطاقة" بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع بالأسعار في الأسواق الدولية.

والخميس أكد وزير الخارجية العراقي تعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الاستثمار والكهرباء خلال زيارة نظيره السعودي فيصل بن فرحان لبغداد.

ولم يتطرق الطرفان إلى احتمال استئناف المحادثات بين الرياض وطهران بعد انقطاع علاقاتهما الدبلوماسية منذ 2016.

وتؤدي بغداد القريبة من طهران دور الوساطة في هذه المحادثات التي تراوح مكانها منذ أشهر عدة.

© 2023 AFP