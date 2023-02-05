وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف (الجيش)

اسلام اباد (أ ف ب) – توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن 79 عاما الأحد في دبي بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن الجيش الباكستاني في بيان صدر في اسلام أباد.

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وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان مقتضب إن كبار القادة العسكريين "يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف". واضاف "رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان".

وذكرت وسائل إعلام ومسؤول كبير لوكالة فرانس برس أن الجنرال مشرف توفي في أحد مستشفيات دبي صباح الأحد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، لفرانس برس "يمكنني أن أؤكد أن الجنرال الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة في دبي هذا الصباح".

واستولى مشرف على السلطة في 1999 في انقلاب أبيض بعدما حاول رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف إقالته من منصب قائد الجيش حيث عينه قبل عام على الرغم من وجود ضباط برتب أعلى.

وخلال حكمه الذي دام سبع سنوات، أشرف على مرحلة من النمو الاقتصادي ونجا من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل.

© 2023 AFP