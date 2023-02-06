إسرائيل سترسل مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال المدمر

لقطة من تسجيل مصوّر لخدمة ا ف ب تي في بتاريخ 6 شباط/فبراير تظهر عناصر الإنقاذ أثناء بحثهم عن ضحايا زلزال بقوة 7,8 درجات في ديار بكر

© محمود بوزارصلان / ا ف ب تي في