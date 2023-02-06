الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "عدد من المسلّحين" خلال عملية في أريحا

© أحمد غرابلي / ا ف ب

فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلفته عملية عسكرية إسرائيلية في الرابع من شباط/فبراير 2023 في مخيم عقبة جبر للاجئين في مدينة أريحا والتي هدفت لاعتقال مشتبه بهم بتنفيذ هجوم على مطعم قرب المدينة وقعت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2022

أريحا (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر الإثنين "عددا" من المسلحين خلال عملية عسكرية لاعتقال مطلوبين في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكد الجيش.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان حول عمليته في مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين في أريحا "قتل عدد من الإرهابيين المسلحين خلال العملية بعد اشتباك مسلح مع الجيش الذي كان يعمل في المنطقة".

ولم يحدد الجيش عدد القتلى برصاص قواته.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال... أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة".

وبحسب بيان الجيش فإن هدف العملية "توقيف خلية إرهابية تابعة لحماس نفذت عملية إطلاق نار على مطعم" في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن إرهابيَين مسلحَين وصلا إلى مدخل المطعم قرب أريحا، وفر المهاجمان في اتجاه أريحا بعد أن أطلق أحدهما النار باتجاه المطعم قبل أن يتعطل سلاحه.

وفرضت القوات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت إغلاقا محكما على المدينة كما قامت بعدة عمليات دهم للمخيم لاعتقال المسلحين المشتبه بهم.

من جانبه، وصف محافظ أريحا جهاد أبو العسل العملية الإسرائيلية بأنها "جريمة بشعة". وأضاف لوكالة فرانس برس "ندعو العالم لوقف هذا الاحتلال وأن يوفر الحماية لشعبنا من هذا المحتل".

© 2023 AFP