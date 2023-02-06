بطولة إنكلترا: ليدز يقيل مدربه الاميركي جيسي مارش

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لندن (أ ف ب) – أقال ليدز يونايتد الاثنين مدربه الاميركي جيسي مارش، بعد فشله في إبعاد الفريق عن منطقة الهبوط في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وبعد الخسارة أمام نوتنغهام فوريست (1-0) الاحد، بات ليدز على بُعد مركز واحد فقط من أول الهابطين، بفارق الاهداف عن المركز السابع عشر، بعد أن فشل في الفوز في آخر سبع مباريات في الدوري.

جاء في بيان لحساب النادي على تويتر "يمكن لليدز يونايتد أن يؤكد أن المدرب جيسي مارش قد أُعفي من مهامه".

يعود آخر فوز لليدز في البرميرليغ الى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكثرت دعوات الجماهير لإقالته بعد الخسارة أمام فوريست.

تابع البيان "انضم جيسي الى النادي في شباط/فبراير 2022 وكان له دور أساسي في إبقاء النادي في الدوري الممتاز في اليوم الأخير من الموسم الماضي".

وأضاف "تجري عملية تعيين مدرب جديد وسنبقي المشجعين على اطلاع دائم طوال الأيام المقبلة".

تم تعيين مارش، مدرب لايبزيغ الالماني السابق، بدلا من الارجنتيني مارسيلو بييلسا بعقد لثلاثة أعوام.

وأشارت تقارير الى أن مدرب أستون فيلا السابق ستيفن جيرارد، ومدرب وست بروميتش الاسباني كارلوس كوربيران والمدير الفني السابق لتوتنهام الارجنتيني مارويسيو بوكيتينو من المرشحين لخلافته.

© 2023 AFP