جمال حمو اخر مصلحي اجهزة الاسطوانات القديمة في نابلس

© جعفر اشتية / اف ب

الفلسطيني جمال حمو في ورشته لتصليح أجهزة الأسطوانات القديمة وبيعها في مدينة نابلس بالضفة الغربية في 17 كانون الثاني/يناير 2023

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – يتولى جمال حمو(58 عامًا) في ورشته المتداعية في مدينة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية تصليح وبيع أجهزة اسطوانات قديمة كبيرة من القرن الماضي، وهو اخر التقنيين في هذا المجال في المدينة.

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تصدح اغنيات لكبار المطربين العرب من ورشته لتصل الى شوارع البلدة القديمة القريبة المرصوفة بالحصى في نابلس .

وجمال هوالوحيد في نابلس الذي يصلح ويبيع ألاسطوانات الكبيرة لعازفين وموسيقين عرب وهي آخر الورشات من هذا النوع في المدينة.

وكما في بقية أنحاء العالم، باتت الموسيقى الرقمية هي السائدة في نابلس.

وامتدح حمو المطربين القدامى وقال لوكالة فرانس برس "هم يستخرجون ما بداخلنا ويسترجعون تراثنا،ويعبّرون عما يختلج في صدورنا".

أما المغنون الجدد "فلا نعرف ماذا يغنون أو ماذا يقولون"، بحسب تعبيره.

وتناثرت في ورشته اجهزة تسجيل صوت واجهزة للاسطوانات التي يتولى تصليحها، ويعود تاريخ صنعهاالى حقبة ستينات القرن العشرين وسبعيناته.

حتى أن في الورشة عدداً من "الغراموفونات"،وهي اجهزة اسطوانات من سنوات الأربعين بصناديق خشبية عليها ابواق نحاسية كبيرة، يهتم بها حمو لأنها "تراث قديم"، على قوله.

صورة التقطت في 17 كانون الثاني/يناير 2023 للفلسطيني جمال حمو في محله لتصليح أجهزة الأسطوانات القديمة وبيعها في مدينة نابلس بالضفة الغربية © جعفر اشتية / اف ب

وقال "كبار السن البالغون الستين فما فوق يأتون في نهاية اليوم إلى المتجر،وعندما أشغل جهاز الأسطوانات تدمع عيونهم فرحاً بهذاالتراث القديم".

أخذ حمو الشغف بالموسيقى عن والده. وروى أنه "كان يغني لأنه أحب هؤلاء المطربين القدامى، و تقريبا كل فرد في عائلتي موسيقي".

وأضاف "عندما تشغل جهاز الاسطوانات، يعود بك الى زمن بعيد، إلى ما قبل 50 عاماً، وتنسى كل الدنيا".

-ياتون من كل مكان-

غالبًا ما يستمع حمو، كوالده، إلى أغنيات اللبنانية فيروز، وإلى المطرب المصري الكبير عبد الحليم حافظ.

لكنه لا يخفي أن المفضلة عنده، كما عند والده، هي الفنانة المصرية شادية التي انتشرت اغنياتها ما بين نهاية الأربعينات وثمانينات القرن العشرين.

وقال "لقد كانت تغني بكل عواطفها ومن قلبها،وكانت تحدثنا من القلب".

عندما كان حمو في السابعة عشرة من عمره ، بدأ يتعلم كيفية تصليح اجهزة الأسطوانات في المحل ، مستمتعًا بسماع أعظم الفنانين العرب من العصر الذهبي في ذلك الوقت.

وقال مازحا "لدي خبرة أكثر من الأشخاص الحاصلين على الشهادات" .

ويأتي زبائنه من القدس وبيت لحم وجنين وقلقيلية زمن كل أرجاء الضفة الغربية، ومن الناصرة.

-الموسيقى كمقاومة-

أحضر حمو نجليه اللذين يبلغ أحدهما السادسة والعشرين والثاني السابعة والعشرين إلى ورشة العائلة وحاول تعريفهما بتراث الموسيقى العربية والفلسطينية.

شهد الشارع الذي يقع فيه محل الفلسطيني جمال حمو لتصليح أجهزة الأسطوانات القديمة وبيعها في مدينة نابلس بالضفة الغربية اشتباكات عنيفة خلال العام الماضي ، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات شبه ليلية دمويةعلى مجموعة مسلحة ناشئة تسمى "عرين الأسود" ومقرها مدينة نابلس القديمة. © جعفر اشتية / اف ب

لكنهما لم يبديا اهتماماً بهذه الموسيقى وطلبا ايقافها. وروى أنهما قالا له "لا نريد الاستماع إليها".

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة عام 1967.وتصاعد العنف في العام الماضي الذي يعتبر الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005 بحسب سجلات الأمم المتحدة وكان لمدينة نابلس نصيب كبير من الاحداث العنيفة.

وشهد الشارع الذي يقع فيه محل جمال حمو اشتباكات عنيفة خلال العام الماضي ، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات شبه ليلية دمويةعلى مجموعة مسلحة ناشئة تسمى "عرين الأسود" ومقرها مدينة نابلس القديمة.

وعلى أبواب المحل، وُضعت ملصقات وصور مقاتلين فلسطينيين قتلوا في الأشهر الأخيرة.

وقال "عندما تحصل اشتباكات، نضطر إلى إغلاق المحل بالطبع، ولكن ماذا يمكنني أن أقول؟ ما زلت حيا والحمد لله،اعزف بعض الأغاني الوطنية،هذه طريقتي في المقاومة".

© 2023 AFP