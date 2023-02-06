دوري "أن بي ايه": إصابة جديدة لكوري تبعده عن الملاعب لفترة غير محددة

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري خلال المباراة ضد دنفر ناغتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الثاني من شباط/فبراير 2023.

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – أعلن نادي غولدن ستايت ووريرز بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن نجمه ستيفن كوري سيغيب عن الملاعب إلى أجل غير مسمى بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

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وقال ووريرز في بيان إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد أن كوري "يعاني من تمزقات جزئية في أربطة قصبة الساق العلوية في ركبته اليسرى، بالإضافة إلى تمزق في الغشاء بين العظام وكدمة في الساق".

وذكرت تقارير أن كوري قد يغيب "عدة أسابيع"، لكن ووريرز اكتفى بالقول فقط إنه "لن يلعب (الاثنين) وسيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن مدة غيابه المحتملة في الأيام المقبلة".

وتعرض كوري الى الاصابة السبت اثر اصطدام مع لاعب دالاس مافريكس ماكينلي رايت في الربع الثالث من المباراة التي فاز بها ووريورز.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا وهو يعرج ولم يكمل المباراة وخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي الأحد.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير للصحافيين "أعتقد أن النتيجة النهائية هي أنه سيغيب لفترة قصيرة" مضيفاً أن الوضع سيعاد تقييمه في غضون أيام قليلة".

وتابع "النبأ السار هو أنه سيعود. لا نعرف متى بالضبط، لكن الإصابة لن تمنعه من اللعب طوال الموسم".

وبات من شبه المؤكد أن الإصابة ستحرم كوري من خوض مباراة كل النجوم، المقررة في 20 شباط/فبراير الحالي في كليفلاند، للمرة التاسعة في مسيرته الاحترافية.

ويخوض ووريرز خمس مباريات قبل مباراة كل النجوم على أن يلعب مباراته الاولى بعدها ضد مضيفه لوس أنجليس ليكرز في 23 شباط/فبراير الحالي.

وغاب كوري عن 11 مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في الكتف تعرض لها منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي في إنديانابوليس.

© 2023 AFP