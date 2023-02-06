دوري "أن بي ايه": نيكس ورابتورز يقلبان الطاولة على سيكسرز وغريزليز

لاعبا نيويورك نيكس جايلن برانسون والفرنسي إيفان فورنييه يحتفلان بفوز فريقهما على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-97 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الخامس من شباط/فبراير 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – قلب نيويورك نيكس وتورونتو رابتورز الطاولة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وممفيس غريزليز وتغلبا عليهما 108-97 و106-103 تواليا الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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في المباراة الاولى، حول نيكس تخلفه بفارق 21 نقطة الى انتصار ثمين بفارق 11 نقطة بفضل انتفاضته في الربع الاخير (32-18) وتحديدا نجمه البديل الفرنسي إيفان فورنييه الذي سجل خلاله تسع نقاط من أصل 17 في المباراة وقاده إلى أكبر "ريمونتادا" له هذا الموسم.

وكان جوليوس راندل أفضل مسجل في صفوف نيكس الذي غاب عن صفوفه آر جي باريت بسبب الاصابة، برصيد 24 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف جايلن برانسون 21 نقطة.

وتألق احتياطيو نيكس في المباراة وساهموا بتسجيل 37 نقطة وساهموا في استعادة فريقهم لنغمة الانتصارات عقب خسارته أمام ضيفه لوس أنجليس كليبرز 128-134 بعد التمديد السبت.

في المقابل، برز النجم الكاميروني جويل إمبيد كعادته في صفوف سيكسرز بتسجيله 31 نقطة بينها 18 رمية حرة مع 14 متابعة، واضاف كل من توبياس هاريس وديأنتوني ميلتون 14 نقطة مع 10 متابعات للأول، فيما اكتفى النجم الآخر جيمس هاردن بتسجيل 12 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وثماني متابعات.

وتقدم فيلادلفيا بـ21 نقطة في إحدى فترات الربع الأول قبل ان يحسمه في صالحه بفارق تسع نقاط (35-24)، لكن نيكس قلص الفارق إلى نقطتين في نهاية الشوط الأول (51-53)، وبعد فترة وجيزة من تقدمه تخلف بفارق ثلاث نقاط في نهاية الربع الثالث (76-79).

وضرب نيكس بقوة في الربع الاخير وسجل 10 نقاط متتالية بينها ثلاثية لفورنييه الذي أصبح على دكة البدلاء هذا الموسم وكان محور شائعات بخصوص رحيله في فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي الأسبوع المقبل، وضعته في المقدمة بفارق أربع نقاط وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وعلق مدرب سيكسرز دوك ريفرز على خسارة فريقه قائلا "لم نكن أقوياء حماسة وذهنيا هذه الليلة. اعتقد أنهم كانوا الفريق الأقوى ذهنياً ويستحقون الفوز".

وفي الثانية، حقق رابتورز عودة مبهرة وحوَّل تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث الى فوز على مضيفه ممفيس غريزليز 106-103.

وسجل الكاميروني باسكال سياكام 19 نقطة بينها رميتان حرتان قبل 9.1 ثوان من نهاية المباراة.

وأهدر لاعب ممفيس غارين جاكسون جونيور ثلاثية قبل 5.2 ثانية من نهاية المباراة فمني فريقه بخسارته الثالثة تواليا والثامنة في مبارياته العشر الاخير.

وغاب عن صفوف غريزليز نجمه جا مورانت بسبب إصابة في معصمه الأيمن. في غيابه، برز تقدم ديزموند باين بتسجيله 26 نقطة، وأضاف جاكسون 18 نقطة.

في المقابل، بلغ الخماسي الأساسي لرابتورز حاجز النقاط العشر مع 16 نقطة لسكوتي بارنز و15 نقطة لفريد فانفليت، وأضاف البديلان كريس بوتشر وثاديوس يونغ 17 و14 نقطة 10 متابعات للأول.

© 2023 AFP