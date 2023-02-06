فرنسي مسجون في ايران يبدأ اضراباً عن الطعام (محامي)

© / حساب سعيد دهقان على تويتر/اف ب/ارشيف

صورة غير مؤرخة تم الحصول عليها من حساب تويتر لسعيد دهقان محامي الفرنسي بنجامين بريير الذي اعتقل في إيران عام 2020. حكمت محكمة إيرانيةعلى بريير بالسجن 8 سنوات حسبما أعلن محاميه في 25 كانون الثاني/يناير 2022

باريس (أ ف ب) – بدأ الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في إيران منذ أيار/مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، إضرابا عن الطعام في 28 كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلنت شقيقته بلاندين بريير ومحاميه فيليب فالان الاثنين.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت شقيقة الشاب الفرنسي إن" خطوة بنجامان (...) هي السلاح الوحيد الذي يمكنه القتال به".

واشار محاميه في بيان إلى أن بريير اعتقل "لقيامه بأعمال تجسس غير موجودة - في اعقاب محاكمة صورية أجراها الحرس الثوري" مضيفًا أن موكله كان "ينتظر مراجعة محتملة لمحاكمته التعسفية، مدركاً أنه رهينة السياسات الإيرانية".

واضاف المحامي أن موكله "منهك ذهنيا وبدنياً" في حين أن سجنه "القاتم" معروف بكونه "مكانا لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء".

واعربت عائلته ومناصروه عن قلقهم البالغ بشأن هذا الإضراب عن الطعام على حياة بنجامان بريير المحتجز "منذ نحو ثلاث سنوات في ظروف قاسية للغاية".

كذلك، استنكر محاميه حصول "انتهاك يومي" بحقوق موكله معتبراً "أن هذه الخطوة هي السلاح الوحيد الذي يمكنه من خلاله محاربة عبثية وقساوة وضعه".

وتدين فرنسا منذ أشهر ممارسة طهران "لدبلوماسية الرهائن". رسميا، ثمة سبعة فرنسيين في الاعتقال في إيران.

وأكد المحامي أن "بنجامان بريير يفقد كل يوم الأمل بالخروج من هذا الاعتقال" مشيراً إلى أن "الردود السياسية الحالية لا تجدي نفعاً".

وحث على تحميل النظام الإيراني "تبعات ذلك على السلامة الجسدية والمعنوية لبنجامان بريير الذي يعرض حياته للخطر باسم الحرية التي يجب أن يستعيدها".

وكان بريير باشر إضرابا عن الطعام في كانون الأول/ديسمبر 2021.

كذلك، بدأ برنارد فيلان، وهو مواطن إيرلندي-فرنسي مسجون في إيران منذ تشرين الأول/أكتوبر، إضرابًا عن الطعام والشراب في مطلع كانون الثاني/يناير، قبل أن يعلقه بناءً على طلب عائلته التي كانت قلقة من عواقبه المميتة أمام سلطات إيرانية متشددة.

© 2023 AFP