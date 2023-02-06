كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا "لضمان السلامة" بعد الزلزال (بيان)

© عمر حاج قدور / ا ف ب

صورة ملتقطة من الجو تظهر مواطنين يبحثون عن ضحايا وناجين وسط انقاض مبان في بلدة حريم في محافظة إدلب عند الحدود مع تركيا في السادس من شباط/فبراير 2023 بعد زلزال مدمر

أربيل (العراق) (أ ف ب) – أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة والحق اضرارا جسيمة بالبنية التحتية التركية.

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وأفاد بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية "بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومن أجل ضمان سلامة الصادرات النفطية ومنع أي أحداث غير مرغوب فيها، تم تعليق صادرات النفط من خط انابيب حكومة اقليم كردستان وتركيا صباح اليوم".

ويصدّر إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، حوالى 450 ألف برميل يوميًا عبر تركيا وهي صادرات غير قانونية بنظر السلطات الاتحادية العراقية. وتطالب بغداد بحصر جميع صادرات النفط وإدارة الموارد يها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في بغداد قرارا يمنع إرسال أي مبالغ من الميزانية المخصصة لإقليم كردستان لعدم التزام سلطاته تسليم النفط الى الحكومة.

وكتب مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في إقليم كردستان لاوك غافوري على تويتر أن "حكومة اقليم كردستان تؤكد وقف تصدير النفط عبر (ميناء) جيهان بسبب الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من البلاد".

وأضاف أن "الصادرات ستستأنف بعد فحص دقيق لخط الأنابيب".

© 2023 AFP